Dechtičania sú proti zvýšeniu uloženého materiálu do vyťaženého lomu

Dechtice 19. júna (TASR) - S frekvenciou a objemom nákladnej dopravy a dosahom na strategický vodný zdroj majú problém obyvatelia obce Dechtice pri Trnave vo vzťahu k projektu likvidácie časti miestneho lomu. Predložila ho banská organizácia Jiva - Trade, ktorá má v rámci neho zámer zvýšiť objem uložených materiálov z terajších 130.000 kubických metrov (m3) na 615.139 m3, čo je v prepočte viac ako milión ton. Obec podľa slov starostu Karola Zachara vydá na základe piatkového (17. 6.) verejného prerokovania zámeru nesúhlasné stanovisko.



"Budeme zásadne proti ďalšiemu navážaniu odpadu. Uvádzaný objem predstavuje v prepočte zhruba 50.000 nákladných áut, ktoré by mali prejsť Dechticami," povedal Zachar. Predstavuje to záťaž na miestne komunikácie, otrasy a vibrácie domov a s tým súvisiace materiálne škody. Ďalšou zásadnou obavou je znečistenie strategického vodného zdroja, ktorý sa nachádza v blízkosti a z ktorého Trnavská vodárenská spoločnosť (TAVOS) zásobuje široké okolie vrátane krajského mesta Trnava. "Stanovisko samosprávy obce Dechtice pre Okresný úrad Trnava, ktorý vydá končené rozhodnutie, bude negatívne," uzavrel starosta. Súčasťou by mala byť podľa jeho slov petícia, ktorú už rozbiehajú v obci občania.



Banská spoločnosť predložila zámer na zvýšenie objemu odpadu z vnútornej skrývky ložiska a povoleného inertného odpadu. "Zo zákona sme povinní vyťažený priestor rekultivovať. Viac ako 90 percent z toho tvorí výkopová zemina," vysvetlil pre TASR konateľ spoločnosti Tomáš Vavrovič. Prevádzkovateľ musí vo vyťaženom priestore urobiť najskôr tzv. technickú rekultiváciu, po nej prichádza na rad biologická, zelesnenie. Takže v závere bude mať krajina podobný reliéf, ako mala pred ťažbou. Chce zároveň vyvrátiť obavy Dechtičanov zo zvýšenia frekvencie jázd. "Fungujeme tak, že nákladné auto, ktoré vezie zákazníkovi kamenivo na stavbu, zároveň odtiaľ priváža hlinu. Vlani sme vyviezli 100.000 ton, hoci máme povolenie na dvojnásobok, a to bude platiť aj po zvýšení objemu. Pri prepočte na jedno auto to vychádza 4000 jázd za rok a pri 260 pracovných dňoch rovnakých 15 jázd za deň," povedal. Každé vozidlo s privezenou zeminou prejde podľa neho štvorstupňovou kontrolou. V súčasnosti zastavenie ťažby, ako žiadajú obyvatelia, podľa neho nie je reálne, zákon ukladá efektívne dobývanie ložísk nerastného bohatstva Slovenska. V lome pri Dechticiach je povolenie do roku 2042, má 48 miliónov ton vyťažiteľných zásob.



Argumenty má spoločnosť aj voči obavám znečistenia vôd. "Na základe požiadavky TAVOS sme urobili monitorovací systém s vrtmi. Štvrťročne stav spodných vôd takto kontroluje nezávislá spoločnosť," dodal Vavrovič. Poukázal však, že po trase spodných vôd má obec družstvo, bitúnok a čiernu skládku.