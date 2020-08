Obec Dedačov nemá finančné prostriedky na sanáciu škôd po povodni

Dedačov 24. augusta (TASR) – Škody po povodni, ktorá po prívalových dažďoch minulý utorok (18. 8.) zasiahla v Humenskom okrese i obec Dedačov, sú viditeľné, no ťažko vyčísliteľné. Pre TASR to uviedol starosta Peter Pichoňský s tým, že problémom sú najmä majetkovo-právne vzťahy. Aj v prípade obecného majetku je jeho sanácia otázna, keďže obec nedisponuje dostatočným rozpočtom.



"Neviem, čo sa nám podarí dostať do stavu, aby to bolo užívania schopné. Je na zvážení, či sa vôbec pustíme do sanácie škôd na obecnom majetku, keďže sme malá obec a nedisponujeme takým rozpočtom, aby sme to dokázali financovať," povedal Pichoňský, pričom poukázal napríklad na parkovisko pri Dome nádeje s rozlohou približne 200 štvorcových metrov, ktorého asfaltovú vrstvu počas povodne zdvihla spodná voda. Ako doplnil, obec sa v súčasnosti snaží najmä získať informácie, z akých zdrojov by pri nevyhnutných opravách mohla čerpať.



Podľa Pichoňského ďalších slov povodeň najviac poškodila reguláciu miestneho potoka. "Škody na nej sú, aj čo sa týka rozsahu, aj čo sa týka finančných nákladov, značné. Je však problém s tým, že stavba ako keby 'neexistovala'. Nevieme sa dopátrať, či je alebo nie je v majetku Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP)," priblížil s tým, že povodeň poškodila aj miestne komunikácie, odvodňovacie kanály v intraviláne obce a niektoré mosty. Keďže je však i v týchto prípadoch problémom majetkovo-právne vyrovnanie, Pichoňský nateraz nevie, či ich sanáciu bude možné financovať z obecného rozpočtu.



Ako sa pre TASR vyjadril hovorca SVP Marián Bocák, vodohospodári momentálne pripravujú práce na stabilizáciu brehov Dedačovského potoka. "Budú vykonané v rámci zabezpečovacích prác v najbližších dňoch," konkretizoval s tým, že SVP pri prácach odhaduje použiť viac ako 250 ton lomového kameňa. Náklady majú byť hradené zo štátneho rozpočtu. Doplnil, že zákon umožňuje vodohospodárom predmetný vodný tok sanovať aj napriek tomu, že SVP jeho majetkovo-právne vzťahy v súčasnosti zisťuje. "Na Dedačovskom potoku je sčasti realizovaná regulácia potoka, ktorú má správca vo svojom majetku, a časť potoka prebral SVP pod správu od Lesov SR k 1. januáru 2020 bez predmetnej regulácie potoka. Podľa našich informácií tu v minulosti bola realizovaná regulácia v akcii 'Z'. Túto úpravu mala v minulosti prevziať obec, no nestalo sa tak," vysvetlil.