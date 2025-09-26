< sekcia Regióny
DEDINA ROKA: Titul tento rok putuje do tejto obce
Zisk titulu Dedina roka 2025 je pre starostu obce povzbudením aj záväzkom.
Autor TASR
Bratislava 26. septembra (TASR) - Titul Dedina roka 2025 putuje do obce Budmerice v Bratislavskom kraji, ktorá si zároveň vybojovala postup do európskej súťaže. Druhé miesto obsadila oravská obec Zákamenné, na treťom mieste sa umiestnila východoslovenská obec Haniska. Počet prihlásených obcí v tohtoročnej súťaži bol rekordný. TASR o tom informoval odbor komunikácie Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR.
„Víťazom gratulujem a rovnako ma teší, že do súťaže sa zapojilo rekordných 28 obcí naprieč celým Slovenskom. Podporujeme obce v zachovávaní národného bohatstva, zviditeľňovaní svojich tradícií, kultúrnych zvyklostí, ale tiež pri financovaní zmysluplných projektov, ktoré prinesú občanom prosperitu aj lepšiu ochranu životného prostredia,“ uviedol podpredseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS), ktorý nad podujatím prevzal záštitu.
Dedina roka je pre generálneho riaditeľa Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) Juraja Moravčíka ocenením ochrany životného prostredia, historických a kultúrnych klenotov, dobrého hospodárenia, spolupatričnosti aj dôrazu na komunitný život v obci. „Keďže víťazná obec bude reprezentovať Slovensko v súťaži Európska cena za obnovu dediny, komisia zohľadnila aj tieto kritériá. Členovia komisie rozhodli, že najlepšie budú Slovensko reprezentovať práve Budmerice, ktoré najkomplexnejšie naplnili požiadavky hodnotených oblastí súťaže a zaujali svojimi environmentálnymi aktivitami, hospodársko-sociálnym programom a súdržnosťou komunity,“ dodal Moravčík.
Zisk titulu Dedina roka 2025 je pre starostu Budmeríc Jozefa Savkuliaka povzbudením aj záväzkom. „Chceme tento úspech pretaviť ďalej, zabojovať aj na európskej úrovni a dôstojne reprezentovať našu obec i Slovensko. Verím, že spoločným úsilím obyvateľov a samosprávy môžeme aj v tejto súťaži dosiahnuť pekný výsledok,“ objasnil Savkuliak.
Z envirorezortu podotkli, že víťazná obec si odnesie finančnú odmenu vo výške 10.000 eur, druhá v poradí 5000 eur a tretia v poradí 3000 eur. MŽP, generálny partner, Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) a samosprávne kraje pre ocenené obce rozdelia vo finančných a vecných cenách celkovo viac ako 50.000 eur.
„Vidiek je naša srdcovka, aj preto sme hrdými partnermi národného ocenenia Dedina roka, do ktorého sa tento rok prihlásilo 28 výrazných kandidátov. S vidiekom je hlboko spätá naša história. Sme radi, že vďaka Dedine roka sa chýr o našich dedinkách a ich výnimočnosť šíri aj za hranice. Osobne ma teší, že okrem víťaznej obce Budmerice si ocenenie odnesie aj ďalších 11 slovenských obcí,“ uviedol predseda predstavenstva COOP Jednota Slovensko Ján Bilinský.
Cenu ZMOS - jednu z mimoriadnych cien - získala obec Spišská Teplica. Komisia udelila ocenenia aj v kategóriách Dedina ako maľovaná - Dolná Krupá, Dedina ako hospodár - Utekáč, Dedina ako partner - Čirč, Dedina ako klenotnica - Kyjatice, a rozhodla o udelení mimoriadnych cien. Ďalších osem cien udelia obciam samosprávne kraje.
Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutoční na prelome novembra a decembra.
