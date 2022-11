Dedinky budú prevádzkovať dva lyžiarske svahy, využijú sociálny podnik

Dedinky 21. novembra (TASR) - Obec Dedinky v Slovenskom raji bude v zime prevádzkovať dva lyžiarske svahy - Dedinky a Biele vody. Starosta Milan Červenka pre TASR potvrdil, že cieľom je využiť pracovníkov miestneho sociálneho podniku a tiež rozšíriť ponuku cestovného ruchu v regióne aj v zimnom období.



"Máme zriadený sociálny podnik, na ktorý dostávame dotáciu od štátu. Máme tam zamestnaných sedem ľudí, ktorým potrebujeme zadeliť prácu aj teraz v zime. Keďže lanovka na Geravy, pre ktorú boli prioritne zamestnaní, teraz v zime nebude jazdiť, chceme ich využiť takýmto spôsobom. Hlavne však chceme udržať tradíciu lyžovania v týchto dvoch menších strediskách. Pre energetickú krízu hrozilo, že sa tam prevádzka skončí," objasnil starosta. Doposiaľ obec stredisko takouto formou neprevádzkovala, avšak miestni ľudia s tým majú skúsenosti. Personálne by tak mal byť chod areálov podľa starostu zabezpečený.



Dva svahy, ktoré sú viac-menej prepojené, zatiaľ zasnežovať nezačali, Červenka však verí, že do Vianoc budú pripravené. "Zatiaľ sme tam neinvestovali žiadne prostriedky, viac-menej budeme teraz zbierať skúsenosti a tomu sa prispôsobíme. Ťažko povedať, koľko bude stáť prevádzka, keďže stále nevieme, aké budú ceny energií. Odhadujeme, že len na elektrinu budeme potrebovať zhruba 20.000 eur, ďalšie zdroje na zamestnancov, chceme prevádzkovať aj dva bufety," dodal starosta.



V lete budú zamestnanci sociálneho podniku plne vyťažení na prevádzku lanovej dráhy na Geravy, tú by chceli spustiť v máji. Po technickej stránke je funkčná už dlhšie, má za sebou aj úradné skúšky, schvaľovací proces sa však predĺžil. "Chceli by ju potom od ďalšej sezóny prevádzkovať aj v zime," uzavrel Červenka.