Do sociálneho podniku obce Dedinky zamestnali 7 ľudí

Dedinky 8. mája (TASR) – Do sociálneho podniku obce Dedinky v okrese Rožňava zamestnali v marci siedmich ľudí. Pracujú na dokončovacích prácach súvisiacich s rekonštrukciou jednosedačkovej lanovky na Geravy, ktorá bude po desaťročí opäť lákadlom turistov v južnej časti Slovenského raja. Pre TASR to uviedol starosta obce Milan Červenka.



"Pracujú napríklad na obnove fasády budov lanovky. Dolná stanica je už takmer hotová, budeme ešte pracovať na hornej stanici, kde nás ale čakajú menej náročné práce," priblížil starosta. Ako dodal, rekonštrukcia lanovej dráhy na Geravy je po technologickej a technickej stránke takmer dokončená. V rámci projektu ju ešte čaká kolaudácia a úradná skúška. Podľa dodatku k zmluve o rekonštrukcii lanovej dráhy by stavba mala byť odovzdaná k 31. máju, podľa starostu sa však proces môže ešte o niečo predĺžiť. "Koniec júna je reálnejší. Letnú turistickú sezónu by sme ale mali zachytiť prakticky celú," ubezpečil Červenka.



Prevádzku lanovky z obce Dedinky na Geravy ukončili pre technickú nespôsobilosť v roku 2012. S prípravou rekonštrukcie necelé dva kilometre dlhej lanovej dráhy s prevýšením približne 220 metrov sa začalo už v roku 2018. Pôvodne sa predpokladalo, že ju dokončia v lete 2019. Oneskorenie spôsobili náročné administratívno-technické procesy a prekážky a neskôr i pandémia nového koronavírusu.



Celková suma za rekonštrukciu lanovky v južnej časti Slovenského raja predstavuje viac ako 900.000 eur. Projekt okrem obce Dedinky financovali i Košický samosprávny kraj a niekdajší Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.