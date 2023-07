Dedinky: Lanovka na Geravy čaká na posledné súhlasné stanovisko

Dedinky 4. júla (TASR) - Zrekonštruovaná lanovka z obce Dedinky na plošinu Geravy v Slovenskom raji čaká v rámci kolaudačného konania na posledné súhlasné stanovisko týkajúce sa protipožiarnej bezpečnosti. Následne by lanová dráha mala byť spustená do skúšobnej prevádzky. Pre TASR to uviedol tlačový odbor Ministerstva dopravy SR.



"Za účelom zaistenia čo najvyššej úrovne bezpečnosti je stavba aktuálne posudzovaná z hľadiska splnenia požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti. Okamihom doručenia stanoviska o súlade stavby s požiadavkami protipožiarnej bezpečnosti, špeciálny stavebný úrad operatívne vydá povolenie na skúšobnú prevádzku," priblížil rezort dopravy.



Ako pre TASR uviedol starosta obce Dedinky Milan Červenka, stanovisko týkajúce sa protipožiarnej bezpečnosti je posledným krokom k úspešnému ukončeniu kolaudačného konania. "Asi tri týždne dozadu nám krajskí hasiči oznámili, že stanovisko bolo dráhovému stavebnému úradu odoslané, takže čakáme na rozhodnutie," skonštatoval starosta.



Prevádzku takmer dva kilometre dlhej lanovej dráhy z obce Dedinky na Geravy ukončili pre technickú nespôsobilosť v roku 2012. S prípravou rekonštrukcie sa začalo už v roku 2018, pôvodne sa predpokladalo, že ju dokončia v lete 2019. Obnovu turistickej atrakcie za vyše 900.000 eur nakoniec ukončili pred vlaňajšou letnou turistickou sezónou. Projekt okrem obce Dedinky financovali i Košický samosprávny kraj a niekdajší Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.