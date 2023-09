Dedinou roka je kysucká Korňa, zaujala prírodou aj cestovným ruchom

Korňa 13. septembra (TASR) - Dedinou roka 2023 sa stala Korňa v okrese Čadca. Podľa hovorkyne Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) Michaely Pšenákovej ju na to predurčili nielen prírodné zaujímavosti, ale aj aktivity obce v rámci rozvoja cestovného ruchu.



O titul Dedina roka 2023 prejavilo záujem 12 slovenských dedín. Podľa národnej hodnotiacej komisie práve Korňa najkomplexnejšie spĺňa princípy a požiadavky hodnotených oblastí. "Cestu k víťazstvu jej vytýčila unikátna poloha v Chránenej krajinnej oblasti Kysuce. Umocnená zachovaným osadovým osídlením, ktoré bolo inšpiráciou pre vznik marketingovej značky regionálnej organizácie cestovného ruchu Kysuce, kraj osád. O histórii a kultúre predkov hovorí Múr histórie aj Pamätný cintorín obetí hladomoru. Okrem toho sa miestni môžu pochváliť prírodnou zaujímavosťou, ktorou je Korniansky ropný prameň," ozrejmila rozhodnutie komisie manažérka ocenenia Zlatica Csontos Šimoňáková z Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR.



Okrem titulu Dedina roka 2023 udelila národná hodnotiaca komisia sedem ďalších ocenení - Dedina ako hospodár (Veľké Ripňany, okres Topoľčany), Dedina ako partner (Spišské Tomášovce, okres Spišská Nová Ves), Dedina ako maľovaná (Rakovo, okres Martin), Dedina ako klenotnica (Čičmany, okres Žilina), Cena generálneho partnera COOP Jednota Slovensko (Bzince pod Javorinou, okres Nové Mesto nad Váhom), Cena Ministerstva životného prostredia SR (Necpaly, okres Martin), Mimoriadna cena Národnej hodnotiacej komisie (Benkovce, okres Vranov nad Topľou).



Obec Korňa si zároveň zabezpečila miestenku v súťaži o Európsku cenu obnovy dediny 2024. Spolu s ňou sa na európskej úrovni predstaví aj obec Čičmany. "Je to malá, no jedinečná obec, ktorá má šancu uspieť v novovznikajúcej kategórii súťaže na Európskej cene. Už v minulosti sa o tom v rámci Dediny roka diskutovalo - ak nájdeme okrem víťaza aj obec, ktorá síce nespĺňa podmienku komplexnosti, ale bude výnimočná, posunieme ďalej aj tú," uzavrel generálny riaditeľ SAŽP Matej Kerestúr.



Vyhlasovateľmi národného ocenenia Dedina roka sú od roku 2001 Ministerstvo životného prostredia SR a Slovenská agentúra životného prostredia.