Dedkov sprievodca digitálnou galaxiou učí seniorov ovládať počítač

Trenčín 27. januára (TASR) – Pomôcť seniorom spojiť sa v čase pandémie so svojimi blízkymi je hlavným cieľom projektu trenčianskeho centra pre rodinu a Piaristického gymnázia v Trenčíne nazvaného Dedkov sprievodca digitálnou galaxiou. Študenti pomáhajú seniorom zorientovať sa v digitálnych technológiách.



Ako informoval Gabriel Chromiak z Centra pre rodinu Trenčín, cieľom projektu nie je organizovať prednášky a semináre, ale pomocou individuálnych stretnutí umožniť seniorom zoznámiť sa s digitálnymi technológiami. Do projektu sa podľa neho prihlásilo 25 seniorov, ktorých digitálne zručnosti zvyšuje 25 študentov.



„Každý deň v týždni sa pre obmedzenú kapacitu stretáva päť seniorov a päť mladých ľudí. O priebehu stretnutí rozhodujú seniori, oni si určujú, kedy sa to skončí. Majú svoje vízie, ciele a ak si myslia, že sa naučili to, čo chceli, jednoducho to ukončia,“ priblížil Chromiak s tým, že o projekt zoznámiť sa s informačnými technológiami majú záujem ďalšie tri 25-členné skupiny seniorov.



Šestnásťročného „lektora“ Šimona Kolaroviča myšlienka zasvätiť seniorov do informačných technológií oslovila. Jeho partnerkou v projekte je pani Lýdia, ktorej založil internetový účet, vysvetlil jej princíp fungovania a v najbližšom čase sa budú venovať komunikačným kanálom.



Účastníčka kurzu Lýdia Liptáková má 84 rokov, do projektu sa podľa vlastných slov prihlásila preto, lebo už ju nebavila práca s počítačom metódou pokus – omyl. „Notebook mám už štyri roky, mám účet na sociálnej sieti, kde komunikujem s priateľmi. Chcem s nimi komunikovať aj cez Skype, chcem sa to naučiť,“ zdôraznila Liptáková.