Degradovanú nivu horského potoka v Slovenskom raji zrevitalizovali
Veľká Biela Voda je pravostranným prítokom Hornádu s dĺžkou 13 kilometrov. Ide o najvýznamnejší tok v Slovenskom raji, ktorý sa do Hornádu vlieva na začiatku Prielomu Hornádu.
Autor TASR
Spišská Nová Ves 25. decembra (TASR) - V lokalite Veľká Biela Voda v Slovenskom raji tento rok kompletne revitalizovali degradovanú úzku nivu horského potoka. Riaditeľ Správy Národného parku Slovenský raj Tomáš Dražil informoval, že ide o unikátny koncept riešenia, vytvorenia a zlepšenia podmienok pre všetky tam sa vyskytujúce druhy a biotopy NATURA 2000.
„Toto je naozaj inovačná vec, neviem o nikom, kto by na Slovensku v podobných horských podmienkach a s podobnou ideou niečo také realizoval. Aj veľmi pekne to vyzerá v teréne, vznikla tu doslova divočina ako niekde v Kanade. Navyše, celý priebeh prác je dokumentovaný,“ upozornil Dražil.
Degradovaná niva horského potoka, kde niekoľko desaťročí po vykonanej ťažbe dreva tiekol potok lesnou cestou a vymyl v nej hlboké koľaje, bola kompletne revitalizovaná. Dražil vysvetlil, že opatrenia vykonávali aktívnym zásahom, teda bagrovaním. V budúcej zonácii, po vykonaní zásahu, prejde toto územie do A zóny, teda najvyššieho stupňa ochrany prírody.
