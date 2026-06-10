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Degustátori hodnotili na Danube Wine Challenge vína z 11 krajín sveta
Viac ako polovicu súťažných vín prihlásili slovenskí vinári.
Autor TASR
Belá 10. júna (TASR) - Päťdesiatka renomovaných degustátorov vína zo štyroch kontinentov sa stretla na 12. ročníku medzinárodnej súťaže Danube Wine Challenge v Chateau Bela v okrese Nové Zámky. Počas troch hodnotiacich dní posudzovali anonymne rekordný počet vzoriek vín z 11 krajín sveta. Prestížne trofeje Prix Vinofed, ktoré sa udeľujú víťazom finálového rozstrelu najvyššie hodnotených suchých vín v štyroch kategóriách, získali slovenskí vinári, informovala enologička a generálna riaditeľka súťaže Edita Ďurčová.
Viac ako polovicu súťažných vín prihlásili slovenskí vinári. Vyše 100 vzoriek prišlo zo Španielska, 80 vín z Česka, ďalšie z Francúzska, Talianska, Portugalska, Nemecka, Rakúska, Maďarska, Austrálie a Argentíny.
Prix Viofed a zároveň titul Šampióna patrí vínam Sauvignon ročník 2025 z vinárstva Predium Vráble, Cabernet Franc Rosé ročník 2024 z vinárstva Vinidi Báb, Dunaj ročník 2023 z vinárstva Borvin Gbelce a Sekt Bóna Noria-Svoj sen- Veltlínske zelené ročník 2023 z vinárstva Bóna Bátorove Kosihy.
Laureátov ocenení Danube Wine Trophy vyberala finálová jury v kategórii najlepších suchých tichých vín z odrôd Veltlínske zelené a Frankovka modrá. Stali sa nimi Grüner Veltliner Ried Thal z oblasti Kamptal ročník 2025 z rakúskeho vinárstva Hiedler a Frankovka modrá 2023 zo slovenského rodinného vinárstva Pavelka a syn z Pezinka.
Degustačná jury hodnotila aj oranžové, ovocné či nealkoholické vína. Spolu udelila 36 veľkých zlatých a 221 zlatých medailí. Z nich si 23 veľkých zlatých a 154 zlatých odnášajú slovenskí vinári.
Trofeje odovzdajú laureátom významné osobnosti, zástupcovia štátnych organizácií a veľvyslanectiev 24. júna 2026 na galadegustácii Danube Wine Day vo Vodárenskom múzeu v Bratislave, kde bude mať verejnosť možnosť víťazné vína ochutnať a stretnúť sa s ocenenými vinármi osobne. Putovné degustácie budú ďalej pokračovať po celom Slovensku v rámci projektu Nevinne o víne.
Danube Wine Challenge je jedinou súťažou v regióne bývalého Československa, ktorá je členom Svetovej federácie veľkých medzinárodných súťaží vína a destilátov Vinofed a koná sa pod vysokými patronátmi najvýznamnejších vinárskych autorít - Medzinárodnej organizácie pre vinič a víno OIV a Medzinárodnej únie enológov UIOE.
Podujatie podporuje národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel. Každoročne sa koná v prostredí Chateau Bela na juhu Slovenska. Súčasťou programu sú aj odborné prednášky, návštevy vinohradov a stretnutia zahraničných odborníkov s domácimi vinármi, ktoré prispievajú k propagácii slovenského vinárstva a vinárskych regiónov.
Viac ako polovicu súťažných vín prihlásili slovenskí vinári. Vyše 100 vzoriek prišlo zo Španielska, 80 vín z Česka, ďalšie z Francúzska, Talianska, Portugalska, Nemecka, Rakúska, Maďarska, Austrálie a Argentíny.
Prix Viofed a zároveň titul Šampióna patrí vínam Sauvignon ročník 2025 z vinárstva Predium Vráble, Cabernet Franc Rosé ročník 2024 z vinárstva Vinidi Báb, Dunaj ročník 2023 z vinárstva Borvin Gbelce a Sekt Bóna Noria-Svoj sen- Veltlínske zelené ročník 2023 z vinárstva Bóna Bátorove Kosihy.
Laureátov ocenení Danube Wine Trophy vyberala finálová jury v kategórii najlepších suchých tichých vín z odrôd Veltlínske zelené a Frankovka modrá. Stali sa nimi Grüner Veltliner Ried Thal z oblasti Kamptal ročník 2025 z rakúskeho vinárstva Hiedler a Frankovka modrá 2023 zo slovenského rodinného vinárstva Pavelka a syn z Pezinka.
Degustačná jury hodnotila aj oranžové, ovocné či nealkoholické vína. Spolu udelila 36 veľkých zlatých a 221 zlatých medailí. Z nich si 23 veľkých zlatých a 154 zlatých odnášajú slovenskí vinári.
Trofeje odovzdajú laureátom významné osobnosti, zástupcovia štátnych organizácií a veľvyslanectiev 24. júna 2026 na galadegustácii Danube Wine Day vo Vodárenskom múzeu v Bratislave, kde bude mať verejnosť možnosť víťazné vína ochutnať a stretnúť sa s ocenenými vinármi osobne. Putovné degustácie budú ďalej pokračovať po celom Slovensku v rámci projektu Nevinne o víne.
Danube Wine Challenge je jedinou súťažou v regióne bývalého Československa, ktorá je členom Svetovej federácie veľkých medzinárodných súťaží vína a destilátov Vinofed a koná sa pod vysokými patronátmi najvýznamnejších vinárskych autorít - Medzinárodnej organizácie pre vinič a víno OIV a Medzinárodnej únie enológov UIOE.
Podujatie podporuje národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel. Každoročne sa koná v prostredí Chateau Bela na juhu Slovenska. Súčasťou programu sú aj odborné prednášky, návštevy vinohradov a stretnutia zahraničných odborníkov s domácimi vinármi, ktoré prispievajú k propagácii slovenského vinárstva a vinárskych regiónov.