Dejiny i zaujímavosti o Nitre interaktívnou formou rozpovie TICadlovo

Nitra 17. februára (TASR) - V Turistickom informačnom centre (TIC) v Nitre vznikla interaktívna a oddychová zóna TICadlovo. Podľa tvorcov umožní tento nový multifunkčný priestor spoznávanie dejín, legiend, prírody i zaujímavých zákutí Nitry.



TICadlovo ponúkne rôzne interaktívne digitálne hry i veľkú kreslenú mapu s atrakciami, pamiatkami a turistickými lokalitami mesta. Návštevníci tak budú môcť lepšie spoznať Nitru cez tablety a monitory s hrami, ktoré sú rozdelené podľa náročnosti a veku. "Nový priestor ponúkne aj digitalizované kreslené povesti či dotykové monitory s príbehmi a hrami, kde si deti otestujú, čo o Nitre vedia. Zahrať sa tu dá aj s kreslenými magnetkami. Cez ne sa dopovedajú príbehy a deti prostredníctvom nich hľadajú to, čo v Nitre poznajú," uviedla vedúca Turistického informačného centra Mariana Záturová.



Podľa slov primátora Mareka Hattasa mesto aj týmto projektom postupne napĺňa svoju stratégiu rozvoja cestovného ruchu. "Som rád, že po minuloročnom otvorení ferrát na Zobore sme spravili ďalší krôčik a vznikla nám interaktívna zóna, ktorá prevedie detského diváka dejinami, legendami a rôznymi zákutiami nášho mesta. Všetko je spracované veľmi zaujímavou interaktívnou formou. Zmestí sa nám sem desať až 15 detí, takže sa tu bez problémov môže vystriedať jedna trieda. Je to dobrý začiatok v rámci našej snahy pracovať s deťmi," skonštatoval Hattas.



Ako pripomenula Záturová, TICadlovo nebude slúžiť iba pre školy. Určené je napríklad aj pre denné tábory i individuálnych návštevníkov. "Je to edukatívna zóna, ktorú si môžu užiť aj rodičia s deťmi. Takže toto všetko, čo tu máme, je k dispozícii širokej verejnosti, nielen organizovaným skupinám," vysvetlila.



Priestory interaktívnej zóny by sa mohli postupne rozširovať. "Máme rozpracovaný model s maketou románskeho Dražovského kostolíka, kde budú mať deti k dispozícii tablet a interaktívne prvky, s ktorými budú samy tvoriť. V rámci leta chcem robiť rôzne dielničky aj na nádvorí a máme tu ešte naše krásne podlubie, ktoré by sme radi, napríklad v rámci umenia vo verejnom priestore, oživili tak, aby celý ten priestor dostal iný rozmer," uviedla Záturová.



TICadlovo bude v priestoroch TIC prvýkrát otvorené už počas jarných prázdnin, keď si ho budú môcť pozrieť individuálni návštevníci a rodiny s deťmi. Po prázdninách už pracovníci TIC očakávajú aj prvé návštevy zo škôl.