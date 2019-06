Dejiny obce Buzitka siahajú do roku 1350, samostatná je šesť desaťročí

Na snímke budova základnej školy v dedine Buzitka v okrese Lučenec 28. júna 2019. Foto: TASR - Branislav Caban

Obec sa intenzívne rozvíja posledné storočie, problémom je však vodovod



Na snímke katolícky kostol v dedine Buzitka v okrese Lučenec 28. júna 2019. Foto: TASR - Branislav Caban

Na snímke obecný úrad a hlavná ulica v dedine Buzitka v okrese Lučenec 28. júna 2019. Foto: TASR - Branislav Caban

V obci sú aktívni folkloristi, má i výrobcu fujár

Na snímke pamätník padlým sovietskym vojakom v 2. svetovej vojne v centre dediny Buzitka v okrese Lučenec 28. júna 2019. Foto: TASR - Branislav Caban

Buzitka 29. júna (TASR) – Do 14. storočia siahajú dejiny obce Buzitka v okrese Lučenec, ktorá sa prvýkrát v písomných prameňoch spomína v roku 1350 ako Bozyta. Podľa historikov však väčšinu svojej existencie nebola samostatná a ako pustatina či osada patrila pod susednú Pršu.Podľa slov archeologičky a riaditeľky Hradného múzea Fiľakovo Viktórie Tittonovej pochádzajú archeologické nálezy z katastra dnešnej dediny zo strednej doby bronzovej, z obdobia pilinskej kultúry.priblížila Tittonová.Ťažké časy podľa nej zažila obec v polovici 16. storočia, keď bolo územie juhu súčasného stredného Slovenska okupované Turkami. Chotár dnešnej Buzitky sa stal súčasťou ich administratívnej jednotky – fiľakovského sandžaku. Dedina dočasne zanikla niekedy v polovici 17. storočia, teda podobne ako Fiľakovský hrad. Život sa do nej vrátil až v 18. storočí.uvádza regionálna historička Mária Adamová v monografii Buzitka 1350 – 2000.Aj neskôr, až do 20. storočia, sa Buzitka v prameňoch uvádza len ako pustatina či osada s niekoľkými domami. Podľa Adamovej napríklad v roku 1841 pri súpise obyvateľstva žijúceho na pustatine Bozita zaznamenali úradníci iba 15 obyvateľov (počítali sa však len muži). O deväť rokov neskôr ich bolo 31.Dynamický rozvoj Buzitky sa začal približne pred sto rokmi, po rozpade rakúsko-uhorskej monarchie. Jej územie vtedy podľa Adamovej tvorilo jeden z veľkostatkov kniežaťa Coburga, ktorý tam vybudoval štyri hospodárske dvory na mieste dnešnej dediny Buzitka a jej častí Krásna, Ipeľka a Dóra.„V roku 1925, v rámci prvej pozemkovej reformy, bol jeho majetok v katastrálnom území Prša a Veľké Dravcedodáva historička s tým, že títo noví obyvatelia pochádzali z Česka a aj všetky novostavby niesli pečať českých krajov, čím obec dostala svoj ráz.Významným míľnikom v dejinách Buzitky je rok 1936, keď sa prvýkrát vo svojej histórii stala samostatnou obcou a prestala byť súčasťou Prše. Trvalo to však len krátku dobu, pretože počas vojny bolo jej územie pričlenené k Maďarsku a českí kolonisti boli nútení odísť.Po vojne sa vrátili len niektorí a dedina bola opäť zlúčená s Pršou. Chýbajúcich obyvateľov nahradili prisťahovalci z okolia Detvy a Málinca. Definitívne samostatnou sa Buzitka stala 1. januára 1957 rozhodnutím vtedajšieho Krajského národného výboru v Banskej Bystrici.Pred vyše sto rokmi bolo na jej mieste pár domov, dnes má aj so svojimi miestnymi časťami 502 obyvateľov. Taký rozvoj zaznamenala od vzniku prvej Československej republiky obec Buzitka v okrese Lučenec.Z celkového počtu občanov žije väčšina, zhruba 350, v samotnej dedine, zvyšok v jej častiach Nový Sad, Krásna, Ipeľka a Dóra.podotkol starosta Miroslav Malatinec.Istým rúškom tajomstva je opradený vznik názvu tejto obce. Podľa starostu Miroslava existujú dve verzie jeho vzniku.uviedol Malatinec.Zaujímavosťou Buzitky je skutočnosť, že priamo v dedine nie je cintorín. Niektorí pamätníci síce spomínajú na staré náhrobné kamene v miestnom sade, toto staré pohrebisko sa však nezachovalo.doplnil starosta.V dedine ešte pred časom nebol ani kostol, ten však postavili začiatkom nového tisícročia. Jeho základný kameň požehnal pápež Ján Pavol II. v roku 2003 pri návšteve Rožňavy a hotový svätostánok vysvätil v roku 2007 rožňavský biskup Eduard Kojnok. Keďže dedina je relatívne mladá, nenachádzajú sa v nej žiadne historické pamiatky.V Buzitke ale nechýba škôlka, do ktorej chodí 16 detí, ani základná škola s prvým stupňom, ktorú navštevuje 11 žiakov.vysvetlil Malatinec.Medzi najväčšie problémy obce podľa neho patrí chýbajúci vodovod.objasnil Malatinec s tým, že v iných častiach dediny bol záujem oveľa menší, keďže tam obyvatelia majú aspoň studne.Do Buzitky pritom od susedných Veľkých Draviec vedie už zhruba 30 rokov vodovodné potrubie. Nikdy však nebolo využívané a nie sú od neho vybudované ani jednotlivé vetvy po dedine k domom.Za ďalší problém považuje starosta chýbajúce stavebné pozemky.konkretizoval Malatinec.Naopak, v Buzitke nie je problém s prácou, hoci okres Lučenec je zaradený medzi najmenej rozvinuté.poznamenal starosta.Mnohí obyvatelia dochádzajú za prácou do pár kilometrov vzdialeného Fiľakova, Tomášoviec, či do okresného mesta Lučenec. Dvaja zamestnávatelia pôsobia priamo v obci, v areáli bývalého poľnohospodárskeho učilišťa, ktorí v predajni traktorov a výrobni kartónov a paliet dávajú prácu zhruba desiatke ľudí.Spomínané učilište zriadili v Buzitke na začiatku 60. rokov 20. storočia, dnes už však neexistuje.zakončil starosta.Folklórny a divadelný súbor Dubkáčik, dobrovoľný hasičský zbor obce, poľovnícky spolok či futbalový klub, ktorý aktuálne postúpil do piatej ligy. To sú najaktívnejšie združenia, ktoré pôsobia v obci Buzitka v okrese Lučenec.uviedla riaditeľka súboru Slavomíra Očovanová. Aj divadelná časť súboru je podľa nej zameraná folklórne a prezentuje napríklad priadky, páračky či svadobné tradície.Ako pokračovala, divadlo má v Buzitke dlhú tradíciu, keďže prvý divadelný súbor tam založili českí legionári už v roku 1926. Krátke divadelné scény na Vianoce a podobné príležitosti nacvičovali ochotníci aj neskôr, v 60. rokoch 20. storočia.Ľudové tradície v Buzitke dnes zachováva i Anton Ľupták, ktorý sa venuje tradičnej výrobe fujár.objasnil Ľupták svoje začiatky.Prvú fujaru vyrobil podľa vlastných slov niekedy pred 15 či 20 rokmi a dodnes má ich výrobu ako koníček.načrtol.Výroba fujary sa podľa neho začína v zime zberom dreva – bazového alebo napríklad agátového.zhrnul fujarista, ktorého výrobok okrem iného poputoval aj ľudovému súboru do Budapešti.Medzi známymi osobnosťami, ktoré sa v Buzitke narodili alebo prežili časť života, je operná speváčka, sólistka Opery Slovenského národného divadla Anna Kľuková. Narodila sa v už neexistujúcej dedine Lešť. V 50. rokoch 20. storočia tam však vznikol vojenský obvod a s rodičmi sa presťahovala do Buzitky, kde prežila detstvo.Ďalšou osobnosťou je česká herečka Květa Fialová. Narodila sa v dnešnej časti Buzitky Ipeľka, kde jej otec, legionár Vlastimil Fiala, dostal pôdu v rámci pozemkovej reformy v 20. rokoch 20. storočia. Keďže však Ipeľka vtedy patrila pod susedné Veľké Dravce, často sa ako miesto jej narodenia uvádza táto obec.