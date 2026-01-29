< sekcia Regióny
Dejiny včelárstva na Liptove približuje výstava v Múzeu Čierny orol
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 29. januára (TASR) - Vývoj včelárstva na Liptove i meniaci sa vzťah človeka k včelám približuje nová výstava v Múzeu Čierny orol v Liptovskom Mikuláši. Ako TASR informovala marketingová manažérka Liptovského múzea Slávka Križková, včely a med sprevádzali život ľudí na Liptove celé stáročia, aj keď zápisy o nich sa do písomných prameňov dostávali len sporadicky.
Medzi vystavenými exponátmi nájdu návštevníci brť - jednu z najstarších foriem včelárenia na našom území. „Brte sa vyrezávali do kmeňov stromov, ktoré boli vydlabané na účel usadenia včelstva. Ich nevýhodou bolo, že sa pri vyberaní vnútra zničilo aj včelstvo. Podobne to bolo aj pri starších tipoch slamených úľov. Až nástup novších tipov slamených úľov a najmä príchod doskových úľov v druhej polovici 19. storočia dokázal včelstvá uchovávať,“ uviedol kurátor výstavy Roman Brezina z Liptovského múzea.
Včelárstvo v 19. storočí sa rozvíjalo najmä vďaka osobnostiam národných buditeľov, akými boli Ľudovít Orfanides alebo Jonáš Bohumil Guoth z Hýb. Po vzniku prvej Československej republiky sa včelárstvo začalo prudko rozvíjať.
Od stredoveku po súčasnosť je na Liptove o včelárení len veľmi málo písomných zmienok. „Určitým svedectvom o včelárení v brtiach alebo klátoch sú priezviská liptovských rodín. Napríklad v Ružomberku, Likavke a Martinčeku sa objavuje meno Brtko. Aj miestne názvy môžu naznačovať, že boli v minulosti lokalitami, kde sa brtníčilo. V Liptovskej Porúbke sa nachádza úbočie Brť alebo iné s názvom Brtkovica,“ priblížil Brezina.
Súčasťou výstavy je aj časť o medovnikárstve, ktoré na Liptove nemá dlhú tradíciu. Návštevníci môžu vidieť najzaujímavejšie medovnikárske formy zo zbierok Liptovského múzea. Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a verejnosti bude prístupná do 24. apríla.
