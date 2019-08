Dejiskom tohtoročných Dní sv. Huberta bude kaštieľ Betliar

Tradične sa bude súťažiť o najkrajší nôž, poľovnícky šperk, naj... bradu, naj... klobúk či v hádzaní flinty do žita.

Svätý Anton/Betliar 19. augusta (TASR) - Dejiskom tohtoročných Hubertových slávností bude netradične kaštieľ Betliar v okrese Rožňava. V poradí 29. ročník Celoslovenských poľovníckych slávností Dni sv. Huberta sa tu uskutoční v sobotu 7. septembra.



"Jednodňové podujatie začne slávnostným sprievodom o 8.30 h a následne bude pokračovať Svätohubertovskou omšou so sprievodom s uloveným jeleňom a obetnými darmi – velebou prírode a poďakovaním Stvoriteľovi," informovala Jana Slaná z oddelenia marketingu Múzea vo Svätom Antone s tým, že záštitu nad podujatím opäť prevzalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.



Ako ďalej uviedla, pripravený bude bohatý sprievodný program. Tradične sa bude súťažiť o najkrajší nôž, poľovnícky šperk, naj... bradu, naj... klobúk či v hádzaní flinty do žita. Návštevníci si tiež budú môcť vyskúšať streľbu z luku, zapojiť sa do iniciatívy Hubertova kvapka krvi, zažiť atraktívny rybolov a pozrieť si ukážky sokoliarskeho výcviku. "Nezabudli sme ani na naše deti, pre ktoré bude pripravený náučný a zážitkový chodník s prezentáciou lesnej pedagogiky a iných zábavných atrakcií," podotkla Slaná.



V rotunde pri vstupe a okolo veľkej fontány budú dokresľovať poľovnícke podujatie vystavené trofeje z Gemera a z okolia. Pri vstupe do múzea bude pripravená galéria víťazných fotografií súťaže Zlatý jeleň Slávy Štochla či Poľovníctvo vo fotografii.



"Nezabudli sme ani na poľovnícku kynológiu a pre milovníkov psov sme prichystali prezentáciu všetkých slovenských národných plemien psov, ktorej súčasťou budú aj špeciálne klubové výstavy slovenského kopova, slovenského hrubosrstého stavača, tatranského duriča, slovenského čuvača a alpského jazvečíkovitého duriča," podotkla Slaná. Pripravený bude propagačný stánok ďalšieho národného plemena československého vlčiaka.



Návštevníci si budú môcť počas podujatia pozrieť kaštieľ Betliar s expozíciami – apartmány grófskej rodiny Andrássyovcov, egyptológiu a exotické trofeje, tiež výstavu „Klenot flámskej gotickej miniatúry – Kniha hodiniek Ilony Andrássyovej“.