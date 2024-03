Dekan Fakulty umení TUKE odstúpil z funkcie po kauze s obrazom

Košice 11. marca (TASR) - Dekan Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach (TUKE) Tibor Uhrín odstúpil z funkcie. Oznámil to v pondelok na zasadaní Akademického senátu FU TUKE po medializovanej kauze, keď zobral z kaviarne v centre Košíc cenný obraz. Akademický senát prijal jeho ospravedlnenie a abdikáciu.



Senát vo zverejnenom stanovisku poukázal na to, že dekan ako významná osobnosť reprezentujúca Fakultu umení TUKE je morálnym vzorom pre akademickú obec a zvlášť študentov. "Kriticky sa staviame k jeho konaniu, ktoré malo a naďalej má negatívny dosah a poškodzuje dobré meno Fakulty umení TUKE. Jeho profesionálne nepresvedčivá komunikácia a interpretácia vlastného činu má zároveň dosah na vnímanie umeleckej obce verejnosťou," uvádza sa v zverejnenom stanovisku.



Obraz od výtvarníčky Herty Ondrušovej-Victorinovej (1912 - 1999) zmizol zo steny kaviarne na košickej Hlavnej ulici. Zvesenie obrazu dekanom dokumentuje videozáznam z bezpečnostnej kamery. Majitelia kaviarne chceli riešiť prípad na polícii, napokon však došlo k vráteniu maľby. Prípadom sa napriek tomu polícia zaoberá a koná ex offo (z úradnej povinnosti - pozn. TASR).



Uhrín pre TASR priznal, že obraz zo steny zložil, pričom uviedol, že nepoznal jeho pôvod ani hodnotu. "Bola to bláznivá recesia, obraz mal byť zvesený a následne vrátený, nebol v tom úmysel sa obohatiť," uviedol. Pripúšťa pritom svoju chybu alebo zlyhanie. "Áno, samozrejme, bolo to neuvážené, ľutujem takéto konanie a všetkým zainteresovaným sa ospravedlňujem," skonštatoval minulý týždeň. Prijíma aj zodpovednosť v tomto smere.