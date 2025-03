Dekarbonizácia výroby tehál v Boleráze nebude podliehať procesu EIA

Trnava 8. marca (TASR) - Projekt čiastočnej dekarbonizácie výroby pálených tehál vo výrobnom závode v Boleráze v okrese Trnava nebude podliehať posudzovaniu podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA). Vyplýva to z rozhodnutia odboru starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu Trnava zverejneného na enviroportáli.



"Na uvedenú činnosť je možné požiadať príslušný povoľujúci orgán o povolenie podľa osobitných predpisov," uvádza úrad v rozhodnutí, ktoré už nadobudlo právoplatnosť. Okresný úrad však určil navrhovateľovi, spoločnosti Wienerberger, viacero podmienok. Musí dbať na ochranu povrchových a podzemných vôd, dôsledne dodržiavať všetky podmienky vydaných rozhodnutí a prijať vhodné prevádzkové opatrenia na obmedzenie vzniku prašných emisií.



Cieľom projektu čiastočnej dekarbonizácie výroby je zníženie emisií skleníkových plynov o vyše 37 percent. V súčasnosti závod produkuje ročne priemerne vyše 17.214 ton emisií CO2. Po realizovaní navrhovaných dekarbonizačných úprav je predpoklad, že sa ročná produkcia CO2 zníži na hodnotu 10.785 ton.



Spoločnosť môže počítať pri realizácii projektu s finančnými prostriedkami z plánu obnovy do výšky 7,07 milióna eur. Vyplýva to zo zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, zverejnenej v Centrálnom registri zmlúv. Celkové oprávnené výdavky na realizáciu projektu predstavujú sumu 7,89 milióna eur.