Delegácia ACES Europe sa v Prešove oboznámila so športoviskami

Prešov 17. mája (TASR) - Delegácia ACES Europe, tvorená zástupcami zo Španielska, Talianska, Kosova, Česka a Slovenska, sa v Prešove oboznámila so športovou infraštruktúrou mesta a športovými klubmi v súvislosti s jeho kandidatúrou na Európske mesto športu (EMŠ) 2025. Ide o súčasť hodnotenia, či samospráva spĺňa kritériá na udelenie titulu.



"Videli sme všetky dostupné športoviská, aj rozostavaný futbalový štadión a všetky športové haly, priestory, ktoré slúžia obyvateľom mesta na realizáciu športovej aktivity," povedala Andrea Junger, členka predstavenstva ACES Europe a delegácie za SR.



Kritérií, ktoré musia byť splnené, je podľa jej slov viac. "Neoceňujme len ponuku mesta pre vrcholový šport, ale hlavne pre detskú populáciu, seniorov a taktiež pre ženy. Prešov súperí sám so sebou, pretože na tento rok nie sú iní kandidáti na získanie titulu v rámci Slovenska," vysvetlila a doplnila, že výsledok bude známy do dvoch týždňov. Prešov má podľa nej vysokú šancu získať titul.



"Delegácia si prešla približne desať najväčších športovísk mesta. Na prípravu kandidatúry sme vyčlenili v tomto roku 20.000 eur. Verím, že budeme úspešní. Bude to česť pre mesto Prešov, či už na slovenskej, ale aj medzinárodnej úrovni. Očakávame od toho, že mesto sa zviditeľní, ale zároveň budeme aj schopnejší čerpať finančné prostriedky, či už napríklad z Fondu na podporu športu alebo možno aj z medzinárodných grantov," doplnil viceprimátor mesta Prešov Peter Krajňák s tým, že ak mesto uspeje, mestské zastupiteľstvo vyčlení na tento účel ďalšie finančné prostriedky.



"Prešov má dobrý športový profil. S čím sme boli najspokojnejší, sú investície, ktoré mesto dáva do športu a ktoré sú plánované do budúcnosti. Samozrejme, vylepší to celkovú infraštruktúru a zvýši to šance Prešova na získanie titulu. Cítim sa optimisticky v tomto smere a šance sú vysoké," povedal Hugo Alonso, generálny tajomník ACES Europe zo Španielska.



V roku 2025 bude Prešov hostiť Majstrovstvá Európy vo futbale hráčov do 21 rokov a dokončením Futbal Tatran Arény sa podľa radnice zrealizuje najväčšia investícia do športoviska v histórii mesta Prešov.



Titul EMŠ udeľuje nezisková organizácia ACES Europe, založená v roku 1999 so sídlom v Bruseli, ktorá je uznaná Európskou komisiou. Úlohou ACES Europe je propagovať šport medzi členskými štátmi Európskej únie, zvyšovať povedomie o športe a vytvárať čo najlepšie podmienky pre šport na všetkých úrovniach.