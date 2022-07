FOTO: Delegácia Európskeho parlamentu apeluje na potrebu pomôcť Rómom

Košice 15. júla (TASR) – Predseda Výboru Európskeho parlamentu (EP) pre regionálny rozvoj Younous Omarjee vyzdvihol úsilie Slovenska pri prijímaní utečencov z Ukrajiny. Verí, že sa s rovnakou vervou pustí aj do riešenia rómskej problematiky. Uviedol to po návšteve päťčlennej delegácie výboru na košickom Luníku IX.Poslanci EP pod jeho vedením pricestovali na východ Slovenska preto, aby zhodnotili využívanie prostriedkov politiky súdržnosti na financovanie infraštruktúrnych projektov zameraných na lepšie začlenenie Rómov do spoločnosti a na pomoc utečencom prichádzajúcim na územie Slovenska z Ukrajiny. Podľa jeho slov videli, aké zanedbávané sú niektoré rómske komunity na východe Slovenska.povedal Omarjee s tým, že inak bude EP nútený prijať všetky nevyhnutné opatrenia.Delegácia pozitívne vníma tiež plány vlády SR v tejto oblasti, očakáva, že sa aj zrealizujú.povedal.Slovenský člen delegácie Peter Pollák vyzval kompetentné orgány na Slovensku vrátane obcí a miest, aby využívali európsku pomoc na zlepšenie situácie v rómskych komunitách. Podľa jeho slov je potrebné stratégie a plány napĺňať v teréne, keďže tam nevidia pokroky.Päťčlenná delegácia Výboru EP pre regionálny rozvoj pricestovala na východné Slovensko v stredu (13. 7.). Okrem stretnutia so zástupcami štátnej správy, regionálnej a miestnej samosprávy, navštívili rómsku osadu v Petrovciach nad Laborcom v Michalovskom okrese, košické sídlisko Luník IX, ako aj tábor pre utečencov z Ukrajiny v Michalovciach a hraničný priechod vo Vyšnom Nemeckom.