FOTO: Delegácia europoslancov navštívila košický Luník IX

Košice 4. novembra (TASR) – Košický Luník IX sa stal úspešným príbehom toho, ako sa dá situácia v rómskych osadách zmeniť, ak ľudia chcú, spolupracujú na rôznych úrovniach a efektívne míňajú európske zdroje. Po návšteve tohto sídliska to povedala slovenská europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová, ktorá ako šéfka Výboru Európskeho parlamentu (EP) pre zamestnanosť a sociálne veci vedie štvorčlennú delegáciu poslancov EP z tohto výboru do rómskych osád na Slovensku.povedala. Zároveň vyzdvihla spoluprácu medzi samosprávami, mimovládnymi organizáciami či tunajšou školou.V súvislosti s prerozdeľovaním peňazí z eurofondov zdôraznila potrebu uskutočniť legislatívne zmeny na Slovensku. Podľa nej ide o národný problém.skonštatovala s tým, že jedným z výsledkov návštevy delegácie tak bude vytvorenie tlaku na národné inštitúcie, aby zmenili prístup k prerozdeľovaniu európskych peňazí.Delegácia pricestovala do Košíc v stredu (3. 11.), počas svojej trojdňovej návštevy východného Slovenska chce zhodnotiť realizáciu projektov zameraných na lepšie začlenenie znevýhodnených skupín na Slovensku. Navštíviť má aj rómske osady v Drienovci, Dobšinej a Trebišove.