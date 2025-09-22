< sekcia Regióny
Delegácia zo Senice sa zúčastnila na Dňoch patróna sv. Matúša v Poľsku
Partnerstvo Senice a Pultuska trvá od roku 2002.
Autor TASR
Senica 22. septembra (TASR) - Delegácia zo Senice sa uplynulý víkend zúčastnila na Dňoch patróna sv. Matúša v poľskom meste Pultusk. Primátor Senice Martin Džačovský odovzdal do rúk starostky Beaty Jóžwiakovej partnerskému mestu lavičku priateľstva. Samospráva o tom informovala na svojom webe.
Ako uviedla, lavička je symbolom dlhoročnej spolupráce a priateľských vzťahov medzi obomi mestami. Súčasťou programu boli napríklad stretnutia primátorov partnerských miest, slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva, prehliadka historického centra či veľký sprievod mestom. Partnerstvo Senice a Pultuska trvá od roku 2002.
