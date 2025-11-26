< sekcia Regióny
Delegáti OECD spoznali charakterové vzdelávanie na SOŠP v Bratislave
Akadémia veľkých diel sa prostredníctvom diskusií o veľkých dielach ľudskej kultúry zameriava na rozvoj charakteru žiakov aj učiteľov, rovnako aj ich schopnosti sústrediť sa či kriticky myslieť.
Autor TASR
Bratislava 26. novembra (TASR) - Delegáti Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) navštívili v pondelok (24. 11.) Strednú odbornú školu pedagogickú (SOŠP) v bratislavskej Dúbravke. Na škole už šesť rokov funguje Akadémia veľkých diel - inovatívny slovenský program charakterového vzdelávania vo voľnom čase. TASR o tom za akadémiu informovala Karmen Procházková.
„Delegáti OECD absolvovali prehliadku pedagogickej školy s otvorenými vyučovacími hodinami, kde videli prax žiakov v materskej škole, tvorivú drámu, hudobnú výchovu či hodiny angličtiny s využitím umelej inteligencie. Kľúčovým bodom bola otvorená debata Akadémie veľkých diel, kde aktívne premýšľali nad vybraným umeleckým dielom a kde mohli pozorovať metodiku akadémie,“ priblížila Procházková.
Akadémia veľkých diel sa prostredníctvom diskusií o veľkých dielach ľudskej kultúry zameriava na rozvoj charakteru žiakov aj učiteľov, rovnako aj ich schopnosti sústrediť sa či kriticky myslieť. „Každý z nás chce žiť dobrý život. A na to, aby sme žili dobrý život, potrebujeme robiť dobré rozhodnutia," zhodnotila riaditeľka akadémie Miroslava Duranková.
Akadémia veľkých diel pôsobí na slovenských základných a stredných školách od roku 2019. Je uznaná ministerstvom školstva. Návšteva delegátmi OECD sa uskutočnila v rámci tohtoročného podujatia Globálne fórum OECD na Slovensku.
