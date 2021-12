Delej: Nemocnicu sv. Michala som prebral v zlom stave

Bratislava 2. decembra (TASR) - Riaditeľ Nemocnice sv. Michala v Bratislave Branislav Delej odmieta obvinenia z otvoreného listu zamestnancov. Podotkol, že podpisy signatárov nikto nevidel. Ako poznamenal, nemocnicu vlani prebral v zlom ekonomickom i morálnom stave, so stratou 27 miliónov eur za rok 2019. Pripustil, že niektoré opatrenia na zlepšenie výsledkov môžu byť menej populárne. Verí, že sa s podporovateľmi listu stretnú za okrúhlym stolom.



"Je veľmi málo nemocníc, ktoré sú štátnymi akciovými spoločnosťami. Nedostávame peniaze zo štátneho rozpočtu, ale ako privátna firma si musíme na seba zarobiť. Nechcem tým povedať, že uprednostňujeme ekonomiku pred poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ale jedno ide s druhým," zdôraznil Delej na štvrtkovej tlačovej konferencii.



Žiadna nemocnica podľa riaditeľa neposkytuje zdravotnú starostlivosť všetkým ani v celom spektre výkonov. Poukázal, že Nemocnica sv. Michala je rezortná, primárne určená pre policajtov, hasičov, vojakov a ďalších zamestnancov rezortov vnútra a obrany.



"Do môjho príchodu boli na niektorých oddeleniach vykonávané výkony, ktoré sa podľa mňa nemajú vykonávať v nemocnici tretieho typu. Súvisí to s tým, že niektorí lekári si uprednostňovali skôr osobný záujem pred záujmami nemocnice," komentoval. Kritizované zmeny organizačných štruktúr na úseku liečebno-preventívnej starostlivosti boli podľa Deleja minimálne.



K úspore prostriedkov došlo podľa riaditeľa napríklad nastavením procesov verejných obstarávaní. Vyzdvihol tiež úspechy, ako je otvorenie oddelenia v Košiciach či rekonštrukciu novej bratislavskej budovy. Podarilo sa aj zaplatiť staré dlhy. Zdôraznil, že je jednou z mála nemocníc, ktorá si včas platí faktúry i odvody.



Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) v stredu (1.12.) potvrdil, že riaditeľ nemocnice má naďalej jeho dôveru. Stretol sa aj so zamestnancami. Dosiaľ mu však nedoručili sformulované požiadavky. Mrzí ho, že problém medializovali skôr, ako využili iné možnosti ako napríklad oslovenie dozornej rady. Ako podotkol, stále nevie, koľko zamestnancov v skutočnosti list podpísalo.



Zamestnanci nemocnice v otvorenom liste začiatkom novembra kritizovali riaditeľa nemocnice. Tvrdia, že likviduje špičkovú nemocnicu a žiadajú vyvodenie dôsledkov. Hovorili aj o avizovanom rušení niektorých oddelení a „toxickom, perzekučne nastavenom prostredí“.