Delová hala v Moldave nad Bodvou prešla kompletnou rekonštrukciou

Moldava nad Bodvou 11. apríla (TASR) – Centrálnu opravárenskú halu v Moldave nad Bodvou, ktorá je určená na opravy raketometných a delostreleckých systémov, kompletne zrekonštruovali. Cieľom bolo pripraviť prevádzku na zapojenie do modernizačných projektov pre Ozbrojené sily (OS) SR a zvýšenie jej technologickej úrovne. TASR o tom informovala hovorkyňa Ministerstva obrany (MO) SR Martina Kovaľ Kakaščíková.



Takzvanú delovú halu prevádzky servisno-opravárenských služieb štátnej akciovej spoločnosti Konštrukta-Defence zrekonštruovali za viac ako 580.000 eur. V rámci haly s rozlohou viac ako 2500 štvorcových metrov prešli rekonštrukciou dielne opráv a výroby hydraulických systémov, elektrotechnické laboratóriá, dielne diagnostiky a opráv motorov, centrálna opravárenská loď, ale tiež skladové priestory, jedálne, sociálne zariadenia, šatne a kancelárske priestory. Spevnili tiež plochy, vymenili elektrické, vodovodné aj IT rozvody, opravili plynové rozvody, vykurovacie telesá a zdvíhacie zariadenia. Zároveň vymenili vstupné brány.



„Zapojenie slovenských podnikov do modernizačných projektov si vyžaduje aj prispôsobenie a modernizáciu ich infraštruktúry a vybavenia. V prípade prevádzky servisno-opravárenských služieb v Moldave nad Bodvou preto po ukončení tejto rozsiahlej rekonštrukcie už prebiehajú aj ďalšie investičné zámery s cieľom zvýšiť technologickú úroveň opravárenských a výrobných procesov,“ uviedol minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽANO).



Centrálna hala prevádzky v Moldave nad Bodvou je v súčasnosti prioritne určená na opravy raketometných systémov RM-70 Modular a delostreleckých systémov 155 ShKH Zuzana 2000 a Zuzana 2. Súčasne je plánované zapojiť jej výrobné a opravárenské kapacity priamo do modernizačného projektu pre Pozemné sily OS SR - 8x8 Patria.