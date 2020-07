Demänovská Dolina vyhlásila po zosuve svahu mimoriadnu situáciu

Demänovská Dolina 3. júla (TASR) – Obec Demänovská Dolina v okrese Liptovský Mikuláš vyhlásila mimoriadnu situáciu po zosuve svahu na cestu II/584, ktorý zapríčinila prívalová voda. TASR o tom informovala hovorkyňa Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Martina Remencová.



Doplnila, že na cestu II/584 medzi Demänovskou ľadovou jaskyňou a jaskyňou slobody sa naplavilo veľké množstvo zeminy a časť cesty podmyla voda. „Správa ciest ŽSK preto aktívne realizuje čistiace práce, zabezpečila sprejazdnenie cesty a osadenie prenosného dopravného značenia. Na mieste v piatok rokoval krízový štáb aj za účasti špecialistu, aby spolu so správcom cesty vyhodnotili stav škôd, ktoré prívalová voda napáchala,“ uviedla Remencová.



„Na základe zistení pristúpime k zrýchlenému výberu projektanta a začneme so spracovaním projektu na opravu vozovky. V úseku je obmedzená premávka. Dnešným dňom je doprava presmerovaná do jedného jazdného pruhu, aby bol zaistený bezpečný prejazd vozidiel," povedal generálny riaditeľ Správy ciest ŽSK Pavol Liška.