Demänovská jaskyňa slobody oslávila 100 rokov od svojho objavenia

Demänovská Dolina 4. augusta (TASR) - Správa slovenských jaskýň pripravila v tomto týždni pri príležitosti 100. výročia objavenia Demänovskej jaskyne slobody slávnostné otvorenie náučného chodníka v Demänovskej doline. TASR o tom informovala Kristína Bocková zo Štátnej ochrany prírody SR.



Podujatie bolo sprevádzané odborným výkladom pri zastávkach náučného chodníka a kultúrnym programom na motívy objavenia jaskyne. "Prekvapením pre zúčastnených bola osobná prítomnosť a krátky príhovor Jaromíra Krála - vnuka objaviteľa Demänovskej jaskyne slobody Aloisa Krála," priblížila Bocková.



Ako dodala, Demänovská jaskyňa slobody je jednou z najznámejších a historicky najviac navštevovanou jaskyňou na Slovensku. Za viac než deväť dekád od jej sprístupnenia v roku 1924 ju navštívili milióny domácich aj zahraničných návštevníkov. Jaskyňa je súčasťou Demänovského jaskynného systému s celkovou dĺžkou takmer 43 kilometrov. Z medzinárodného hľadiska je zaradená do zoznamu podzemných mokradí medzinárodného významu v zmysle Ramsarského dohovoru.



Jaskyňu objavil 3. augusta 1921 moravský učiteľ a jaskyniar Alois Král za pomoci miestneho znalca Adama Mišuru cez spodný ponor riečky Demänovky. Jej nízky vodný stav umožnil Královi preniknúť do neznámeho podzemia. Na druhý deň, 4. augusta, sa štvorčlenná výprava vedená Králom dostala až do Veľkého dómu, najväčšieho sprístupneného jaskynného priestoru na Slovensku.



"Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši pri príležitosti výročia otvorilo tematickú výstavu, ktorá je návštevníkom sprístupnená do 3. septembra 2021. Sumarizuje 100 rokov od objavu, prieskumu, dokumentácie a sprístupnenia jaskyne slobody v Demänovskej doline v Nízkych Tatrách," pozvala Bocková.