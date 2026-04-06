Demänovskú jaskyňu mieru by chcela ŠOP budúci rok otvoriť pre školy
Štátni ochranári v ostatnom období pracujú na sprístupnení Demänovskej jaskyne mieru, doriešiť je potrebné chýbajúcu infraštruktúru.
Autor TASR
Banská Bystrica/Demänovská Dolina 6. apríla (TASR) - Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR by chcela budúci rok pre školy otvoriť Demänovskú jaskyňu mieru. Doposiaľ verejnosti neprístupná jaskyňa bola objavená pred vyše 70 rokmi, štátni ochranári pracujú na jej sprístupnení širokej verejnosti. Pre médiá to skonštatoval riaditeľ ŠOP Roman Fajth.
Demänovská jaskyňa mieru sa nachádza medzi Demänovskou ľadovou jaskyňou a Demänovskou jaskyňou slobody. „Keď ich jaskyniari zmapovali, vedeli, že medzi nimi musí byť ešte ďalšia jaskyňa. Demänovská jaskyňa mieru bola objavená z Demänovskej ľadovej jaskyne. Je to monumentálna riečne vytvorená jaskyňa, je tam krásna kvapľová výzdoba,“ priblížil pre TASR Pavel Bella zo Správy slovenských jaskýň (SSJ).
O sprístupnení Demänovskej jaskyne mieru sa hovorilo už po jej objavení začiatkom 50. rokov minulého storočia. Pôvodne sa podľa Bellu uvažovalo o prehliadkovej trase vláčikom, od toho sa neskôr upustilo. V nasledujúcich desaťročiach sa v jaskyni realizovali práce zamerané na jej otvorenie pre verejnosť, projekt však nikdy nebol dotiahnutý do konca. „Teraz sa nám podarilo trochu revitalizovať jaskyňu, vyniesť prvky, ktoré neboli vhodné, preč. Vybudovali sme aj novú elektroinštaláciu,“ doplnil Bella.
Štátni ochranári v ostatnom období pracujú na sprístupnení Demänovskej jaskyne mieru, doriešiť je potrebné chýbajúcu infraštruktúru. „Vnútro jaskyne už máme pripravené, potrebujeme ešte urobiť zázemie pre návštevníkov, ktorí budú vchádzať a vychádzať z jaskyne,“ vysvetlil riaditeľ ŠOP s tým, že budúci rok by chceli jaskyňu v prvej fáze otvoriť pre školské skupiny. „Ďalší rok by sme ju potom sprístupnili úplne,“ prezradil Fajth.
SSJ v súčasnosti prevádzkuje 13 verejnosti prístupných jaskýň, jaskyne v Demänovskej doline patria dlhodobo k najnavštevovanejším. V Demänovskej jaskyni mieru sa počíta so sprístupnením vyše dvojkilometrového úseku.
Demänovská jaskyňa mieru sa nachádza medzi Demänovskou ľadovou jaskyňou a Demänovskou jaskyňou slobody. „Keď ich jaskyniari zmapovali, vedeli, že medzi nimi musí byť ešte ďalšia jaskyňa. Demänovská jaskyňa mieru bola objavená z Demänovskej ľadovej jaskyne. Je to monumentálna riečne vytvorená jaskyňa, je tam krásna kvapľová výzdoba,“ priblížil pre TASR Pavel Bella zo Správy slovenských jaskýň (SSJ).
O sprístupnení Demänovskej jaskyne mieru sa hovorilo už po jej objavení začiatkom 50. rokov minulého storočia. Pôvodne sa podľa Bellu uvažovalo o prehliadkovej trase vláčikom, od toho sa neskôr upustilo. V nasledujúcich desaťročiach sa v jaskyni realizovali práce zamerané na jej otvorenie pre verejnosť, projekt však nikdy nebol dotiahnutý do konca. „Teraz sa nám podarilo trochu revitalizovať jaskyňu, vyniesť prvky, ktoré neboli vhodné, preč. Vybudovali sme aj novú elektroinštaláciu,“ doplnil Bella.
Štátni ochranári v ostatnom období pracujú na sprístupnení Demänovskej jaskyne mieru, doriešiť je potrebné chýbajúcu infraštruktúru. „Vnútro jaskyne už máme pripravené, potrebujeme ešte urobiť zázemie pre návštevníkov, ktorí budú vchádzať a vychádzať z jaskyne,“ vysvetlil riaditeľ ŠOP s tým, že budúci rok by chceli jaskyňu v prvej fáze otvoriť pre školské skupiny. „Ďalší rok by sme ju potom sprístupnili úplne,“ prezradil Fajth.
SSJ v súčasnosti prevádzkuje 13 verejnosti prístupných jaskýň, jaskyne v Demänovskej doline patria dlhodobo k najnavštevovanejším. V Demänovskej jaskyni mieru sa počíta so sprístupnením vyše dvojkilometrového úseku.