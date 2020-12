Demänovský jaskynný systém sa stal najdlhšou jaskyňou pohoria Karpát

Demänovská Dolina 7. decembra (TASR) – Jaskyniari objavili v novembri v Demänovskej ľadovej jaskyni 250 metrov nových chodieb a siení. Demänovský jaskynný systém sa tak so svojou dĺžkou 43 kilometrov stal najdlhšou jaskyňou pohoria Karpát. Informovala o tom Správa slovenských jaskýň (SSJ) s tým, že uplynulých 20 rokov objavovania v Demänovskej doline sa radí medzi najúspešnejšie obdobia slovenskej speleológie.



"Začiatkom augusta tohto roka sa nám podarilo objaviť na najjužnejšom konci Demänovského jaskynného systému asi 350 metrov nových chodieb, najmä priepastí, ktoré vedú k podzemnej Demänovke. O tri mesiace neskôr v Demänovskej ľadovej jaskyni, ohraničujúcej Demänovský jaskynný systém zo severu, sme prenikli do neznámych chodieb s dĺžkou 250 metrov. Našli sme v nich aj mnoho kostí vyhynutých jaskynných medveďov, ktoré sa po stáročiach návštev ľudí v známych častiach jaskyne takmer nevyskytujú," priblížil predseda Jaskyniarskeho klubu Demänovská dolina Pavel Herich.



Okrem Demänovského jaskynného systému sa v tejto oblasti nachádza aj jaskyňa Štefanová s dĺžkou 18 kilometrov, Okno s dĺžkou tri kilometre, Suchá s dĺžkou 1,5 kilometra, Dračia jaskyňa v Sokole merajúca 1,1 kilometra a približne 300 menších. Sumárna dĺžka všetkých známych jaskýň Demänovskej doliny je 80 kilometrov. Prieskum jaskýň v doline podľa Hericha stále pokračuje. "Veríme, že sa nám raz podarí aj spojenie Štefanovej a Demänovského jaskynného systému, ktoré by prinieslo jaskyňu dlhú vyše 60 kilometrov," dodal.



Predseda Jaskyniarskeho klubu Demänovská dolina však upozornil na dlhodobé znečisťovanie jaskýň a podzemných vôd vplyvom dopravy, výstavby a prevádzky zariadení cestovného ruchu. "Preto rovnako so znepokojením sledujeme aktuálny a veľmi dynamický rozvoj strediska Jasná a zvyšujúcu sa dopravnú záťaž v Národnej prírodnej rezervácii Demänovská dolina aj celkovo v Národnom parku Nízke Tatry," zdôraznil.