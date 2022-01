Počet obyvateľov Trnavy klesol, je ich menej ako 63.000

Trnava 1. januára (TASR) – S počtom obyvateľov 62.798 vstúpilo krajské mesto Trnava do roku 2022. Je to za rok 2021 medziročne o 608 menej, keď v závere roka 2020 malo 63.406 trvalo bývajúcich obyvateľov. Vyplýva to z demografických údajov, ktoré mesto zverejnilo na egov.trnava.sk.



Prirodzený prírastok obyvateľov bol v roku 2021 1648 osôb, v roku 2020 to bolo 1623 ľudí. Úbytok zaznamenali na úrovni 2256 ľudí a prvýkrát za uplynulé desaťročie prekročil hranicu 2000. V roku 2021 sa narodilo 712 (693 rok predtým) a zomrelo 856 ľudí, čo je najviac za posledných desať rokov a na čo mala vplyv pandémia COVID-19. V roku 2020 zomrelo 693 Trnavčanov.



Prisťahovalo sa 936 (930 rok predtým) a odsťahovalo sa 1400 ľudí, čo je takisto najvyšší počet za uplynulé desaťročie. Rok predtým to bolo 1275 ľudí. Spomedzi Trnavčanov v roku 2021 bolo 32.802 žien a 29.996 mužov.



K hlavným dôvodom sťahovania ľudí z Trnavy dlhodobo patrí zmena bývania predovšetkým v blízkych obciach, ktoré ponúkajú pozemky na nové domy za prístupnejšie ceny. Aj to spôsobuje pokles obyvateľov mesta, ktoré malo v roku 2010 v evidencii 65.651 obyvateľov.



Počty Trnavčanov v roku 2021 podľa vekových kategórií sa u detí do 12 rokov pohybujú okolo 600 za každý ročník, vo vekovej kategórii od 11 do 19 rokov a od 20 do 25 rokov je to okolo 500. Ľudí v produktívnom veku od 29 do 48 rokov žije v Trnave od 800 do 1000 za každý ročník. Potom počet klesá, 65-ročných je 978, 70-ročných spolu 867, 80-ročných 297, 90-ročných 64, 99-roční sú dvaja. Vo veku 101 rokov žijú v Trnave štyria, vo veku 100, 102 a 104 žilo v Trnave po jednom obyvateľovi.