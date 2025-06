Demokrati vyzývajú Tarabu na riešenie ďalších PCB látok

Bratislava/Strážske 11. júna (TASR) - Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) by mal podľa mimoparlamentnej strany Demokrati pokračovať v riešení environmentálnych záťaží aj v ďalších častiach priemyselného areálu Chemka Strážske. Konkrétne ide o približne 1500 ton odpadu. Zároveň vyzývajú Tarabu aj ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD), aby bezodkladne pristúpili k riešeniu odkaliska Poša. Reagovali tak na stredajší začiatok odvozu PCB látok z areálu bývalej chemičky.



„Východniarov rovnako trápi odkalisko Poša, ktoré štát za Tarabovho pôsobenia previedol na firmu bez majetku. O odkalisku Poša dnes Taraba nepovedal vôbec nič. Rovnako sme sa nedozvedeli žiadne kroky vlády pri dekontaminácii pôdy, na čo vyzývame Tarabu spolu s jeho kolegom, ministrom pôdohospodárstva Richardom Takáčom (Smer-SD),“ uviedol bývalý štátny tajomník envirorezortu a expert Demokratov Michal Kiča.



Demokrati takisto pripomenuli, že za pôsobenia Eduarda Hegera štát koncom roka 2021 pristúpil k odstráneniu 150 ton nebezpečných látok z ošipárne v zvernici Orlová pri bývalom závode. Ministerstvo životného prostredia následne na jar 2023 spustilo prípravné trhové konzultácie na zariadenie určené na zneškodňovanie a dekontamináciu nebezpečných odpadov.



„Obyvatelia Zemplína už nie sú zvedaví na nekonečné hádzanie viny na predchodcov zo strany súčasnej vlády. Ministrov Tarabu a Šutaja Eštoka vyzývame na urýchlené pokračovanie prác v dekontaminácii areálu Chemka Strážske, vypísanie verejného obstarávania na likvidáciu ďalších nebezpečných látok, riešenie odkaliska Poša a tiež toxických látok v pôde,“ dodal Kiča.



Z areálu bývalého podniku Chemko Strážske sa začína odvoz 150 ton odpadu s obsahom polychlórovaných bifenylov (PCB). Odpad odvezie 35 kamiónov, ktoré budú eskortované políciou do spaľovne vo Viedni. Informovali o tom v stredu v Strážskom minister životného prostredia Taraba a minister vnútra Šutaj Eštok. Verejné obstarávanie na zneškodnenie odpadu vyhlásil envirorezort vo februári 2024. Predpokladaná hodnota zákazky je 570.000 eur. Likvidácia by mala trvať tri mesiace. Približne 80 percent odpadu je už pripravených na odvoz.



Ďalšou etapou bude likvidácia 5000 sudov s PCB v areáli teplárne Chemko Strážske a príprava geologického prieskumu lokality.