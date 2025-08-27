< sekcia Regióny
Demolácia mosta ponad železnicu v Seredi sa má začať 4. septembra
Slovenská správa ciest odovzdala na začiatku júna stavenisko zhotoviteľovi, ktorým je spoločnosť Doprastav.
Autor TASR
Sereď 27. augusta (TASR) - Demolácia mosta ponad železnicu v Seredi by sa mala začať vo štvrtok 4. septembra. Prechod pre peších a cyklistov je zabezpečený po dočasnej lávke. Informoval o tom primátor Serede Ondrej Kurbel.
„Počas prác na demolácii mosta, teda od stredy 3. septembra popoludní do soboty 6. septembra bude z bezpečnostných dôvodov uzavretá aj novovybudovaná dočasná lávka,“ priblížil primátor mesta.
Slovenská správa ciest odovzdala na začiatku júna stavenisko zhotoviteľovi, ktorým je spoločnosť Doprastav. Práce v hodnote takmer ôsmich miliónov eur s DPH by mali trvať približne jeden rok. Od roku 2019 bola na moste obmedzená premávka nákladných áut a autobusov. Neskôr ho pre automobilovú dopravu kompletne uzavreli.
