< sekcia Regióny
Demolácia objektov v Košiciach bude stáť vyše 447.000 eur
Chátrajúci objekt na Masarykovej 20 bol postavený pred rokom 1895.
Autor TASR
Košice 2. júla (TASR) - Regionálny úrad školskej správy (RÚŠS) v Košiciach uzavrel v júni zmluvu s firmou Aquis na búracie a demolačné práce objektov na Masarykovej ulici v Košiciach. Cena zákazky je 447.095 eur s DPH. Vyplýva to zo zmluvy uverejnenej v Centrálnom registri zmlúv. Podľa RÚŠS by práce mali začať v najbližšom období.
„Na Masarykovej 20, 22 Košice sa dokončuje vypratávanie objektov a areálu od komunálneho odpadu a v najbližšom období by sa mali začať aj búracie a demolačné práce objektov,“ uviedol RÚŠS. Podľa zmluvy by práce mali byť ukončené najneskôr v decembri.
Časť odbornej a občianskej verejnosti chce túto historickú budovu zachovať a vyhlásiť ju za národnú kultúrnu pamiatku. Vznikla aj petícia za jej záchranu. Minulý týždeň adresovala otvorený list ministrovi školstva Tomášovi Druckerovi (Hlas-SD). Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže považuje odstránenie stavby za zodpovedné riešenie. Bývalá železničná budova predstavuje podľa neho bezpečnostné riziko pre okolie. Rezort potvrdil, že na búracie a demolačné práce objektov na Masarykovej ulici bolo pridelených 500.000 eur, pričom suma zahŕňa všetky náklady vrátane stavebného dozoru a odstránenia odpadu.
Chátrajúci objekt na Masarykovej 20 bol postavený pred rokom 1895. V minulosti ho využívalo železničné učilište. Budova bývalých dielní prestala slúžiť svojmu pôvodnému účelu po postupnom presune praktického vyučovania do priestorov školy na Palackého ulici v rokoch 2006 až 2018 a stala sa tak nevyužívaným majetkom štátu. Priestory opakovane čelili vandalizmu.
„Na Masarykovej 20, 22 Košice sa dokončuje vypratávanie objektov a areálu od komunálneho odpadu a v najbližšom období by sa mali začať aj búracie a demolačné práce objektov,“ uviedol RÚŠS. Podľa zmluvy by práce mali byť ukončené najneskôr v decembri.
Časť odbornej a občianskej verejnosti chce túto historickú budovu zachovať a vyhlásiť ju za národnú kultúrnu pamiatku. Vznikla aj petícia za jej záchranu. Minulý týždeň adresovala otvorený list ministrovi školstva Tomášovi Druckerovi (Hlas-SD). Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže považuje odstránenie stavby za zodpovedné riešenie. Bývalá železničná budova predstavuje podľa neho bezpečnostné riziko pre okolie. Rezort potvrdil, že na búracie a demolačné práce objektov na Masarykovej ulici bolo pridelených 500.000 eur, pričom suma zahŕňa všetky náklady vrátane stavebného dozoru a odstránenia odpadu.
Chátrajúci objekt na Masarykovej 20 bol postavený pred rokom 1895. V minulosti ho využívalo železničné učilište. Budova bývalých dielní prestala slúžiť svojmu pôvodnému účelu po postupnom presune praktického vyučovania do priestorov školy na Palackého ulici v rokoch 2006 až 2018 a stala sa tak nevyužívaným majetkom štátu. Priestory opakovane čelili vandalizmu.