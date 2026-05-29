Demontáž storočného organa v Šali je skončená
Autor TASR
Šaľa 29. mája (TASR) - Historický organ z roku 1929 v Kostole svätej Margity Antiochijskej v Šali prechádza zásadnou rekonštrukciou. Farnosť Šaľa úspešne zavŕšila prvú etapu projektu, ktorého cieľom je prinavrátiť tomuto vzácnemu nástroju jeho pôvodnú kondíciu. Po troch mesiacoch od chvíle, keď organ naposledy zaznel, je nástroj kompletne demontovaný, informoval šaliansky dekan Maroš Lovič.
Demontáž organa z dielne firmy Rieger, ktorý sa skladá z 1500 píšťal a množstva ďalších súčastí, sa začala v polovici februára. Všetky diely sa previezli do špecializovaných organárskych dielní v Žiline, kde prebieha ich odborná revízia a obnova. Práce budú trvať približne jeden rok.
V chráme zostal po sérii prác voľný priestor chórusu. Farnosť sa po demontáži nástroja zameria na úpravu týchto priestorov. Rekonštrukcia zahŕňa komplexnú obnovu elektroinštalácie, inštaláciu ochrany proti prepätiu vplyvom blesku, opravu podlahy a maľovanie. Tieto práce zrealizuje mimo rozpočtu opravy organu.
Na zachovanie stability organa budú urobené úpravy presvetlenia v zadnej časti chórusu a tienenie okien, ktoré zamedzia kolísaniu teploty a vlhkosti. Tieto faktory sú pre drevené a kovové súčasti historického nástroja kľúčové, keďže nežiaduce výkyvy mikroklímy by mohli vážne narušiť jeho citlivé ladenie, spoľahlivé fungovanie traktúry a celkovú životnosť, skonštatoval Lovič.
Po dokončení stavebných a reštaurátorských prác čaká nástroj ešte náročný proces spätnej montáže, intonácie a finálneho ladenia priamo na chóruse. Komplexná obnova by mala byť ukončená pred rokom 2029, keď organ oslávi svoju storočnicu.
Náklady na obnovu organa presiahnu sumu 100.000 eur. Oprava je financovaná predovšetkým z benefičných akcií, príspevkov veriacich a pravidelných zbierok.
