Demontáž žeriavu si vyžiada uzáveru Radlinského ulice v Trnave
Počas obmedzenia bude úplne uzavretá Radlinského ulica od križovatky s Vajanského ulicou po pešiu zónu vrátane parkovacích miest.
Autor TASR
Trnava 21. septembra (TASR) - Mesto Trnava upozorňuje na uzáveru Radlinského ulice. Úplná uzávera sa začne v nedeľu o 18.00 h a potrvá do štvrtka 24. septembra do 23.00 h. Dôvodom je demontáž vežového žeriavu, informovala radnica. Počas obmedzenia bude úplne uzavretá Radlinského ulica od križovatky s Vajanského ulicou po pešiu zónu vrátane parkovacích miest.