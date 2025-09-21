Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Demontáž žeriavu si vyžiada uzáveru Radlinského ulice v Trnave

Počas obmedzenia bude úplne uzavretá Radlinského ulica od križovatky s Vajanského ulicou po pešiu zónu vrátane parkovacích miest.

Autor TASR
Trnava 21. septembra (TASR) - Mesto Trnava upozorňuje na uzáveru Radlinského ulice. Úplná uzávera sa začne v nedeľu o 18.00 h a potrvá do štvrtka 24. septembra do 23.00 h. Dôvodom je demontáž vežového žeriavu, informovala radnica. Počas obmedzenia bude úplne uzavretá Radlinského ulica od križovatky s Vajanského ulicou po pešiu zónu vrátane parkovacích miest.
