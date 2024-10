Deň archeológie v Etnografickom múzeu priblíži obdobie Keltov

Martin 26. októbra (TASR) - Duchovný svet, materiálnu kultúru, ale aj zručnosti a techniky pri výrobe predmetov z obdobia Keltov priblíži v sobotu podujatie Deň archeológie v Etnografickom múzeu v Martine. Program pre návštevníkov pripravili od 11.00 do 17.00 h. TASR o tom informovala kultúrno-propagačná manažérka Slovenského národného múzea (SNM) v Martine Milena Kiripolská.



Život v turčianskom regióne v období Keltov a počiatky osídlenia mesta Martin predstaví archeológ SNM Marek Both na dvoch prednáškach so začiatkom o 11.30 a 14.30 h. "V priestoroch múzea nájdu návštevníci aj výstavu archeologických nálezov z kultúrneho prostredia púchovskej kultúry a okolia mesta Martin od najstaršej doby kamennej až po dobu bronzovú," priblížila Kiripolská.



Súčasťou podujatia budú aj interaktívne ukážky pravekých techník v podaní členov občianskeho združenia Kmeň Fuaráin a hrnčiarske remeslo priblíži Anton Drímaj. "Návštevníci si môžu vyskúšať výrobu živočíšnych vlákien, prácu s hrnčiarskou hlinou, výrobu prírodných minerálnych farieb a štetcov, s ktorými si môžu namaľovať typické keltské symboly," uviedla kultúrno-propagačná manažérka SNM.



Chýbať nebudú tvorivé dielne, v ktorých si nielen deti môžu vyskúšať prácu s hrnčiarskou hlinou či výrobu papierových modelov obydlí. "Pre malých bádateľov je pripravené aj archeologické pieskovisko so skrytým pokladom," dodala Kiripolská.