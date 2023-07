Deň architektúry objaví konštrukcie zo všetkých kútov Slovenska

Bratislava 17. júla (TASR) - Stovky podujatí po celom Slovensku a Českej republike prinesie festival Deň architektúry. V poradí 13. ročník festivalu v ČR a 12. ročník na Slovensku sa uskutoční od 29. septembra do 5. októbra s mottom Objav konštrukcie!.



"Program sa zameria na výnimočné konštrukčné riešenia nielen s ohľadom na vzhľad stavieb, a to v historickej architektúre, ako aj v architektúre 19. storočia a jeho priemyselnom dedičstve, ale aj v stavbách 20. až 21. storočia," avizujú organizátori festivalu, ktorý si pravidelne pripomína i výročia významných osobností architektúry. V Českej republike sa vydá i po stopách výnimočného predstaviteľa barokovej gotiky Jana Blažeja Santiniho-Aichela a stavieb jedného z najvýznamnejších predstaviteľov povojnovej architektúry Karla Pragera.



Pod heslom Objav konštrukcie! festival ponúkne desiatky podujatí, ktoré predstavia zaujímavé stavebné riešenia. V programe sú stavby rôznych materiálov a riešení, či už ide o tehlu, oceľ, betón, drevo alebo sklo. "Navštívime súčasné realizácie, historické paláce, sakrálne stavby, bytové domy, administratívne budovy, priemyselné budovy, veže, špecifické krovy, mosty, kostoly, rozhľadne, haly atď. Cieľom tohtoročného podujatia je poukázať na neoddeliteľnosť stavebníctva od architektúry a zdôrazniť význam prepojenia technického riešenia s funkčnosťou a estetikou," hovorí riaditeľka festivalu Marcela Steinbachová.



Na Slovensku organizujú Deň architektúry od roku 2012. Tento rok budú súčasťou festivalu vyše dvoch desiatok slovenských miest. Okrem Banskej Bystrice, Bardejova, Bratislavy a Košíc bude v Martine, Poprade, Rajeckých Tepliciach, Vysokých Tatrách či Žiline. V programe figurujú komentované prechádzky, cyklovýlety, workshopy nielen pre deti, či komentované prehliadky objektov alebo výstavy a diskusie.



V hlavnom meste si návštevníci budú môcť pozrieť známe a neobvyklé konštrukcie, akými sú budova vysielača Kamzík, pyramída Slovenského rozhlasu či budova Národnej Banky Slovenska (NBS). Tešiť sa môžu aj na prechádzku po Námestí Slobody. "Dokonca bude možné vstúpiť i do podzemných priestorov technického zázemia novozrekonštruovanej fontány," avizujú organizátori.