Deň architektúry ponúkne v Nitre prehliadky, prednášky i výstavu
Program sa začne verejnou prehliadkou revitalizovaného vnútrobloku na Štúrovej ulici, ktorá sa uskutoční v piatok o 17.00 h.
Autor TASR
Nitra 3. októbra (TASR) - V Nitre sa v piatok začína trojdňový program podujatia Deň architektúry. Ako informovala radnica, venovať sa bude ženám v architektúre.
Program sa začne verejnou prehliadkou revitalizovaného vnútrobloku na Štúrovej ulici, ktorá sa uskutoční v piatok o 17.00 h. „V sobotu dopoludnia bude pokračovať workshopom Biopatina, v rámci ktorého účastníci spoznajú neviditeľný svet na povrchoch budov, kde farebné mikrobiálne vrstvy premieňajú mestské fasády na živé ekosystémy,“ uviedli organizátori.
Súčasťou aktivít bude aj Jóga s deťmi v objekte bývalého pivovaru i prednášky s názvom Scheerovanie.nr, ktoré budú venované rozprávaniu o ženách v nitrianskej architektúre. Súčasťou programu je aj prehliadka novej výstavby, ktorá postupne mení podobu niekdajšieho pivovaru.
Podujatie ponúkne v sobotu aj premietanie filmov s ukážkami svetovej architektúry či mapujúce dielo Oľgy Ondreičkovej, ktorá bola jednou z najvýraznejších osobností prvej generácie slovenských architektiek. „Program ukončí v nedeľu (5. 10.) výstava Od kresieb po sochy v priestoroch Vily Kollmannovcov,“ doplnili organizátori.
