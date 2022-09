Deň architektúry v botanickej záhrade SPU ponúkne výstavy aj prednášky

Nitra 27. septembra (TASR) - Tvorivé dielne, výstava i prednášky budú súčasťou programu, ktorým sa Botanická záhrada Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (SPU) v Nitre zapojí do osláv Dňa architektúry. Ako informovali organizátori, podujatie sa bude konať počas víkendu už od piatka do nedele (30. 9. - 2. 10.).



Program sa v parku a ateliéroch Botanickej záhrady SPU začne v piatok popoludní výstavou s názvom Nebúraj, transformuj. "Návštevníci si na nej môžu pozrieť úspešné transformácie budov a dozvedia sa tiež o projektoch, ktoré by v najbližších rokoch mohli zmeniť mesto. Súčasťou podujatia sú aj prednášky a premietanie filmov," uviedli organizátori.



Sobotný program sa začne už ráno tvorivou dielňou pre dospelých i deti. Pokračovať bude výstavou a prednáškami, ktoré sú venované súčasníkom architekta modernizmu Michala Maximiliána Scheera. Súčasťou nedeľného programu bude výstava v botanickej záhrade či cyklistická jazda spojená s prehliadkou sôch na sídlisku Chrenová.