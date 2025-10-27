< sekcia Regióny
Deň audiovizuálneho dedičstva pripomenie film Keď chýba trombón
Autor TASR
Bratislava 27. októbra (TASR) - Bratislavské kino Lumiére uvedie v pondelok v študijnej sále Slovenského filmového ústavu (SFÚ) Filmotéka snímku Keď chýba trombón (1962) režiséra Ctibora Kováča. Projekcia so začiatkom o 18.20 h sa uskutoční pri príležitosti pondelkového Svetového dňa audiovizuálneho dedičstva. TASR o tom informovala Simona Nôtová, tlačová tajomníčka SFÚ.
Dodala, že film premietnu z obnovenej 35 mm kópie. Ako predfilm sa rovnako z obnovenej kópie premietne Kováčova krátka satira Optimizor č. 1 z roku 1957. „V nej sa predstaví vynález, ktorý vznikol krížením televízora a optimizmu,“ uvádza jediná pamäťová inštitúcia na Slovensku, ktorá sa komplexne zaoberá kinematografiou. Špecializovaný archív SFÚ tvoria jedinečné filmové a s filmom súvisiace archívne fondy a zbierky, ktoré odborne uchováva, spracováva, ošetruje, obnovuje, digitalizuje, katalogizuje a sprístupňuje verejnosti.
Pri príležitosti osláv jubilejného 20. výročia Svetového dňa audiovizuálneho dedičstva si diváci môžu pozrieť film Keď chýba trombón. „Slovenská kinematografia je plná prekvapení a toto je jedno z nich,“ predstavuje snímku filmová historička Petra Hanáková z oddelenia vedy a výskumu SFÚ. „Film plný ‚prvoligových‘ hercov (Dibarbora, Machata, Adamčík, Kroner v bizarnej roli bytového umelca - avantgardistu) kombinuje ‚trochu twistu aj penzistu‘ - inými slovami: estrádu, grotesku, komunálnu satiru i originálny pohľad na rozostavanú panelákovú Bratislavu Ružovej doliny,“ hovorí o filme, ktorý je podľa Hanákovej televízna revue, vznikla ako zábavný film pre silvestrovský program, čo podľa filmovej historičky vysvetľuje jeho žánrovú excentricitu.
„Závodný orchester klubu Elektromat pripravuje večerné vystúpenie, ktoré má prenášať televízia, chýba im však trombón(ista), a tak sa ho jeho dvaja členovia (Dibarbora s Machatom) vyberú hľadať. V bytovke plnej vtáčích mien - autentický panelák ‚palušák‘, inak tiež bytový dom zamestnancov Slovenského filmu - kontaktujú umelca, opilca, vynálezcu pokútnej pálenice i sympatického penzistu, ktorý napokon ich problém ‚happy-endovo‘ vyrieši,“ približuje Hanáková film, ktorý sa v dobovej kinodistribúcii uvádzal spolu s filmom Džezová revue (1962).
Svetový deň audiovizuálneho dedičstva (27. 10.) vyhlásila organizácia UNESCO v roku 2005 s cieľom zvýšiť povedomie o význame uchovávania audiovizuálnych a zvukových dokumentov a tým predchádzať ich poškodeniu alebo zničeniu. Zámerom je tiež zvyšovanie informovanosti verejnosti o potrebe ochrany audiovizuálneho dedičstva.
