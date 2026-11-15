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Deň boja za slobodu a demokraciu si Žilina pripomenie sériou podujatí
Oslavy študentského sviatku sa začnú v pondelok 16. novembra tretím ročníkom Festivalu mládeže v priestoroch Novej synagógy.
Autor TASR
Žilina 15. novembra (TASR) - Mesto Žilina si aj tento rok pripomenie sviatok Deň boja za slobodu a demokraciu a Medzinárodný deň študentstva. Prostredníctvom tematického programu ponúkne spolu s partnermi priestor na uctenie si obetí totalitného režimu, ale aj na odbornú reflexiu o výzvach, ktorým demokracia čelí v súčasnosti. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Zuzana Ondrášová.
Oslavy študentského sviatku sa začnú v pondelok 16. novembra tretím ročníkom Festivalu mládeže v priestoroch Novej synagógy. Dopoludnia sa uskutoční slávnostné oceňovanie aktívnych stredoškolákov z celého kraja spolu so stretnutím krajského mládežníckeho parlamentu.
„Počas celého dňa budú v synagóge prezentovať svoju činnosť organizácie pracujúce s mládežou a popoludňajší program doplní diskusia Zastúpenia Európskej komisie. Večerným vyvrcholením festivalu a pozvánkou pre všetkých mladých Žilinčanov bude koncert populárneho slovenského speváka a producenta The Curly Simon,“ priblížila Ondrášová.
V utorok 17. novembra sa žiaci 8. a 9. ročníkov základných škôl v rámci podujatia November 1989 na Stanici Žilina-Záriečie zúčastnia projekcie inscenácie z dielne Divadelného centra a následnej besedy o slobode a demokracii s dramaturgičkou Zuzanou Palenčíkovou.
Od 10.30 h sa potom v priestoroch Nadácie Polis na Mariánskom námestí uskutoční diskusia s názvom „Od štrngania kľúčmi po algoritmy AI: Kde sa dnes rozhoduje o našej slobode a demokracii?“. Medzi pozvanými hosťami sú primátor Peter Fiabáne, publicista a odborník na dezinformácie Jakub Goda a občiansky aktivista a novembrový politik Peter Tatár.
Oslavy študentského sviatku sa začnú v pondelok 16. novembra tretím ročníkom Festivalu mládeže v priestoroch Novej synagógy. Dopoludnia sa uskutoční slávnostné oceňovanie aktívnych stredoškolákov z celého kraja spolu so stretnutím krajského mládežníckeho parlamentu.
„Počas celého dňa budú v synagóge prezentovať svoju činnosť organizácie pracujúce s mládežou a popoludňajší program doplní diskusia Zastúpenia Európskej komisie. Večerným vyvrcholením festivalu a pozvánkou pre všetkých mladých Žilinčanov bude koncert populárneho slovenského speváka a producenta The Curly Simon,“ priblížila Ondrášová.
V utorok 17. novembra sa žiaci 8. a 9. ročníkov základných škôl v rámci podujatia November 1989 na Stanici Žilina-Záriečie zúčastnia projekcie inscenácie z dielne Divadelného centra a následnej besedy o slobode a demokracii s dramaturgičkou Zuzanou Palenčíkovou.
Od 10.30 h sa potom v priestoroch Nadácie Polis na Mariánskom námestí uskutoční diskusia s názvom „Od štrngania kľúčmi po algoritmy AI: Kde sa dnes rozhoduje o našej slobode a demokracii?“. Medzi pozvanými hosťami sú primátor Peter Fiabáne, publicista a odborník na dezinformácie Jakub Goda a občiansky aktivista a novembrový politik Peter Tatár.