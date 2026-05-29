Deň detí na letisku v Prešove bude mať bezplatné spoje MHD
Autor TASR
Prešov 29. mája (TASR) - Vybrané spoje linky MHD č. 1 budú v sobotu (30. 5.) v súvislosti s podujatím Posádkový deň detí v areáli letiska v prešovskej mestskej časti Nižná Šebastová premávať bezplatne. Trasa linky bude dočasne predĺžená až k dočasnej zastávke Deň detí s Ozbrojenými silami (OS) SR. TASR o tom informoval hovorca mesta Prešov Michal Hudák.
Spoje obsluhujúce dočasnú zastávku Deň detí s OS SR nebudú obsluhovať nástupnú zastávku Nižná Šebastová (smer mesto). Táto bude dočasne nahradená zastávkou Pažica v smere do mesta.
Vstup na podujatie bude zabezpečený zo zastávky Deň detí s OS SR. Spoje linky č. 1 budú kapacitne posilnené a budú premávať v 30-minútovom intervale. Na všetkých spojoch linky č. 1 obsluhujúcich zastávku Deň detí s OS SR bude preprava bezplatná. Bezplatné tak nebudú všetky spoje linky č.1 v priebehu dňa.
„Bezplatný režim sa bude týkať iba spojov, ktoré v smere Nižná Šebastová v grafikone nebudú označené písmenom N a iba spojov, ktoré v smere Solivar budú označené písmenom D,“ povedal Hudák.
Z dôvodu konania podujatia a očakávaných meškaní, nie je podľa neho možné garantovať prestup medzi linkami č. 13 a 1.
„Zároveň v uvedenom čase očakávame možný výskyt meškaní na linkách č. 1, 13, 21 a 28,“ dodal Hudák.
