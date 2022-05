Deň detí v Banskej Bystrici sa ponesie v olympijskom duchu

Banská Bystrica 30. mája (TASR) – Deti pod Urpínom oslávia Medzinárodný deň detí (MDD) 1. júna v olympijskom duchu. Banskobystrická samospráva v spolupráci s organizáciou Európskeho olympijského festivalu mládeže (EYOF), Slovenským olympijským športovým výborom a Európskym olympijským výborom pripravila v parku pod Pamätníkom SNP kultúrno-športový festival. Najmenší sa môžu tešiť aj na hudobné vystúpenia Fíha Tralala či Desmodu, tvorivé dielne, súťaže, zaujímavé aktivity, hry, animácie a atrakcie. TASR o tom v pondelok informovala Dominika Adamovičová, hovorkyňa primátora.



Oslavy odštartujú olympijským behom od 9.00 do 12.00 h. "Čas do EYOF sa kráti, preto sme sa rozhodli, že MDD sa bude niesť v športovom duchu. Som rád, že aj napriek tomu, že žijeme v modernej dobe plnej technológií, športové aktivity majú u detí stále úspech," reagoval banskobystrický primátor Ján Nosko.



Deti si budú môcť vyskúšať rôzne športové disciplíny. Nebude chýbať ani vystúpenie sokoliarov či historický tábor, kde si môžu vyskúšať, ako sa v minulosti mlelo obilie. V tvorivých dielňach si vyrobia drôtené srdiečko či paličkovú čipku.



"Olympijský deň sa uskutoční pri príležitosti putovania olympijského ohňa EYOF z Ríma do Banskej Bystrice a MDD. Ten prinesie práve 1. júna o 19.00 h ambasádorka podujatia Danka Barteková spolu s banskobystrickými športovcami. Oheň bude následne putovať po školách na celom Slovensku. Do dejiska podujatia dorazí 24. júla, keď sa oficiálne začne EYOF," zdôraznil Peter Hamaj, riaditeľ organizačného výboru podujatia.



Múzeum SNP pripravilo pre rodiny s deťmi interaktívne úlohy, edukačné aktivity a práce s múzejnými exponátmi. Stredoslovenské múzeum zasa ponúkne tvorivé dielne s prírodovednou tematikou a možnosť vyraziť si vlastnú mincu. Súčasťou budú tiež ukážky práce mestskej polície, hasičov a Slovenského Červeného kríža.



"Na pódiu vystúpia ambasádori EYOF Nasťa Kuzminová a Matej Tóth. Detských fanúšikov čaká rozcvička s našimi olympionikmi, po ktorej si môžu zmerať sily v behu. Hlavným bodom programu bude príchod olympijskej pochodne, ktorá spečatí, že do začiatku podujatia nám zostáva už len 55 dní," dodal Lukáš Donoval, marketingový riaditeľ festivalu.