Deň detí v organizáciách Prešovského kraja ponúkne zábavu a tvorivosť

Prešov 31. mája (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) pri príležitosti Medzinárodného dňa detí (MDD) (1. 6.) otvára pre malých nadšencov umenia a dobrých kníh dvere svojich kultúrnych organizácií. Čakajú na nich interaktívne hry, tvorivé dielne, výstavy, hmyzí hotel, historický šerm, divadelné predstavenia, astrorozprávky či besedy. Niektoré múzeá ponúknu vstup zdarma a knižnice symbolické členské. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.



V Krajskom múzeu v Prešove sa vo štvrtok na najmenších návštevníkov tešia už od 9.00 h. Vstup do jeho expozícií budú mať zdarma. Zapojiť sa tam môžu aj do interaktívnych hier a tvorivých dielní.



Podtatranské múzeum v Poprade si od štvrtka do nedele (4. 6.) pre deti pripravilo Víkend otvorených parkov a záhrad. Pre deti a mládež otvorí hmyzí hotel a zabaví ich počas tvorivých dielní, ekologických hier či panelovej výstavy. Chýbať nebudú ani individuálne prehliadky múzejnej záhrady.



"Žiaci základných škôl sa môžu tešiť aj na prehliadku atraktívnych expozícií Šarišského múzea v Bardejove. Bohatý program na nich vo štvrtok čaká i na nádvorí Vihorlatského múzea v Humennom. Presnejšie ukážky historického šermu, hry, aktivity aj tvorivé dielne a priamo v kaštieli tiež prehliadky aktuálnych expozícií. Nové poznatky o historických svadbách sa deti a mládež dozvedia v Ľubovnianskom múzeu v Starej Ľubovni počas výchovno-vzdelávacieho programu. Odštartuje po víkende 5. júna," povedala Jeleňová.



Podtatranské osvetové stredisko v Poprade odštartuje v piatok (2. 6.) 25. ročník Medzinárodného festivalu detských folklórnych súborov Krojované bábiky. Zavŕši sa slávnostným galaprogramom v nedeľu v spolupráci s Múzeom v Kežmarku na Kežmarskom hrade.



Hornošarišské osvetové stredisko v Bardejove pri príležitosti MDD pripravuje pre všetky deti premietanie rozprávok, divadlo, tvorivé dielničky a školu tanca. Deň detí sa bude oslavovať aj v Tatranskej galérii v Poprade, kde sa im predstaví divadelný súbor Trma-vrma a zabavia ich tvorivé dielne a interaktívna výstava.



Školáci môžu počas svojho dňa zavítať aj do Divadla Jonáša Záborského v Prešove. Na jeho Veľkej scéne sa pre nich odohrá predstavenie Medovníkový domček. Prešovská hvezdáreň a planetárium si na sobotu (3. 6.) pripravila astrorozprávky či rozhovory o vesmíre. V hale hvezdárne sa budú vyrábať rakety a slnečné hodiny či maľovať vesmír.



Program pre deti si pripravili aj jednotlivé knižnice kraja. Záujemcovia ho nájdu na webstránke PSK.