Deň detí v Prešove ponúkne bohatý program pre celé rodiny
Autor TASR
Prešov 26. mája (TASR) - Deň detí v Prešove ponúkne zábavu, hudbu aj bohatý program pre celé rodiny. Podujatie pri príležitosti medzinárodného dňa sa uskutoční v piatok (29. 5.) od 13.00 h do 19.00 h na Hlavnej ulici v Prešove. TASR o tom informovala tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová.
Program otvorí o 13.00 h veľký sprievod masiek žiakov mestských základných škôl. Po ňom bude nasledovať detská diskotéka v maskách. Návštevníci sa môžu podľa Šitárovej tešiť na vystúpenia tanečných skupín Diridonky a DeeFlow, zábavnú šou Kúzelníka Wolfa a Srandu Bandu, ako aj slávnostné oceňovanie Hviezdy Prešova. Hudobný program vyvrcholí koncertom Huga Sníčka.
„Súčasťou podujatia budú aj sprievodné aktivity pre deti, ako napríklad vesmírna škola, tvorivé dielne, maľovanie na tvár, nafukovacie atrakcie, ukážky techniky záchranných zložiek či stretnutia s obľúbenými maskotmi, ktorými budú tento rok rozprávkové postavičky Tom a Jerry,“ povedala Šitárová a doplnila, že podujatie je verejné a určené pre všetky vekové kategórie.
