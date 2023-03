Deň ESA prilákal do Košíc osobnosti vesmírneho výskumu a vývoja

Košice 16. marca (TASR) - Aktivity úspešných slovenských firiem venujúcich sa rôznym oblastiam vesmírneho sektora, výmena informácií aj slávnostné odovzdávanie cien boli súčasťou štvrtkového programu podujatia Deň Esa na Slovensku, ktoré sa koná v Košiciach. TASR o tom informovalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR.



Počas panelovej diskusie si vymieňali informácie zamestnanci Európskej vesmírnej agentúry (ESA) a Slovenskej vesmírnej kancelárie, známi vedci, akademici, astronauti a tvorcovia prvých dvoch slovenských satelitov.



Slávnostným bodom programu bolo odovzdanie ocenení, ktoré na návrh šéfa MŠVVaŠ získal za prínos k rozvoju kozmonautiky na Slovensku Ivan Bella a za prínos k rozvoju vesmírnych technológií na Slovensku Ján Baláž. Cenu in memoriam získal Karel Kudela, a to za prínos k rozvoju vesmírneho výskumu na Slovensku.



V Košiciach sa zároveň po 24 rokoch od letu v kozme prvýkrát stretli slovenský kozmonaut Bella a jeho francúzsky kolega, palubný inžinier Jean-Pierre Haigneré, ktorí sa delili o spoločnú kabínu na Sojuze TM-29.



MŠVVaŠ pripomenulo, že Slovensko sa vlani stalo pridruženým členom ESA. "Slovensko má vo svete mapu historických úspechov vo vesmíre, či už hovoríme o Vladimírovi Remekovi, generálovi Ivanovi Bellovi alebo o astrobiologičke a riaditeľke simulovaných marťanských a mesačných misií Michaele Musilovej. Nechceme byť len montážnou krajinou, ale chceme byť platnými a plnohodnotnými členmi ESA, máme čo ponúknuť svetovej špičke," povedal na tlačovej konferencii dočasne poverený minister školstva, vedy, výskumu a športu Ján Horecký.



Pridružené členstvo prináša nové povinnosti, úlohy a príležitosti pre vznikajúci slovenský vesmírny priemysel. Očakáva sa, že v najbližších rokoch sa do vesmírneho sektora zapojí viac spoločností. "Účasť Slovenska v programe ESA ScaleUp podporí komercializáciu poskytovaním služieb podnikovej inkubácie a akcelerácie, duševného vlastníctva a transferu technológií novým spoločnostiam a zároveň zabezpečí, aby sa nápady rozšírili na nových trhoch a prilákali súkromné a inštitucionálne investície. Prístup ku kapitálu a rýchle inovácie si vyžadujú aj talenty. Európa, počnúc Slovenskom, nemá núdzu o talenty," uviedol vo videopríhovore generálny riaditeľ ESA Josef Aschbacher.



Podujatie vyvrcholí v piatok (17. 3.) popularizačným dňom určeným žiakom, študentom a fanúšikom vesmíru. Súčasťou bude okrem iného aj verejná diskusia Bellu a Jeana-Pierra Haigneréa na tému spoločnej cesty do vesmíru.