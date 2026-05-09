Deň Európy si v Trenčíne pripomenú podujatím, ponúkne hudbu i diskusie
Podujatie ponúkne i street food market európskych kuchýň s odkazom na povolenú pokojnú demonštráciu z augusta 1989 na rakúsko-maďarských hraniciach.
Autor TASR
Trenčín 9. mája (TASR) - Deň Európy, ktorý pripadá na 9. mája, si v sobotu pripomenie verejnosť i v Trenčíne. Podujatie sa bude konať od 14.00 h v Kultúrno-kreatívnom centre (KKC) Hviezda a na Mierovom námestí, ponúkne hudbu, diskusie či interaktívnu prednášku. Informovala o tom hovorkyňa mesta Erika Ságová.
„Akcia je venovaná téme demokracie, slobody a spoločného európskeho priestoru. Ide o druhé podujatie zo série nazvanej ako Zvuky demokracie. Pripravil ho Trenčín 2026 v spolupráci s festivalom Pohoda,“ uviedla Ságová.
Program podujatia ponúkne na Mierovom námestí prednášku o tom, ako tvoriť a organizovať kultúru v permanentnej kríze, koncert Bad Karma Boy, diskusiu o tom, prečo v meste vojakov klamstvá o vojne nefungujú, ako i interaktívnu prednášku o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi a koncert Katarzie so skupinou.
KKC Hviezda bude zase dejiskom vystúpenia ukrajinského hudobno-divadelného kolektívu Dakh Daughters a českého hudobníka a performera Davida Doubka (Ventolin).
Podujatie ponúkne i street food market európskych kuchýň s odkazom na povolenú pokojnú demonštráciu z augusta 1989 na rakúsko-maďarských hraniciach pri meste Šopron pod názvom Paneurópsky piknik. Rovnako i projekt Samizdata ‘26, v rámci ktorého si každý návštevník podujatia bude môcť v otvorenej nahrávacej búdke nahrať svoju osobnú výpoveď, myšlienku, báseň, spomienku či odkaz budúcnosti.
