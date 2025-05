Deň Európy v Košiciach ponúka diskusie, prednášky či ocenený film

Košice 12. mája (TASR) - Deň Európy s témou ochrany slobody ako základnej hodnoty Európskej únie (EÚ) sa v pondelok koná v Košiciach. Podujatie na Kasárenskom námestí a v kine Úsmev zahŕňa diskusie, prednášky, premietania, workshopy či súťaže. Kancelária Európskeho parlamentu (EP) a Zastúpenie Európskej komisie (EK) na Slovensku si takto pripomínajú 75. narodeniny EÚ.



Ako informovali organizátori, návštevníci môžu počas dňa zavítať do Európskej dedinky, kde sa okrem informácií o činnosti EP, EK a partnerských organizácií môžu zapojiť do rôznych súťaží a kvízov. Pre študentov stredných škôl je pripravený workshop s odborníkmi z Múzea obetí komunizmu a následne diskusia s europoslankyňami Miriam Lexmann a Luciou Yar o slobode, kritickom myslení a znakoch neslobody. V programe je aj debata o hraniciach slobody a ochrane demokratických hodnôt s odborníkom na digitálne médiá a komunikáciu Tomášom Kriššákom a Petrom Dubóczim z Katedry politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.



Novinkou je (euro)Parlamentná kaviareň, ktorá poskytne priestor na debatu, hranie spoločenských hier s európskou tematikou či stretnutia so zaujímavými hosťami. V spolupráci s Medzinárodnou organizáciou pre migráciu (IOM) Slovensko je pre verejnosť pripravená interaktívna hra „Safe Work“ inšpirovaná skutočnými príbehmi ľudí, ktorí vycestovali za prácou alebo brigádou do zahraničia. Workshop v spolupráci so sociálnym podnikom Odpadnesh ponúkne možnosť vytvoriť si z odpadového materiálu originálne produkty denného využitia. Po prednáške filmového kritika Petra Konečného o najlepších európskych filmoch bude nasledovať premietanie ocenenej snímky Mačacia odysea (Flow). Celé podujatie trvá od 10.00 do 21.00 h.



Deň Európy pripomína Schumanovu deklaráciu, ktorá v roku 1950 odštartovala modernú európsku integráciu a viedla k vytvoreniu súčasnej EÚ ako unikátneho mierového a demokratického projektu. „Slovensko je vďaka členstvu v EÚ ukotvené v spoločenstve demokratických štátov, ktoré zdieľajú spoločné hodnoty ako sloboda, solidarita, demokracia, rovnosť, právny štát, ale aj nezávislosť súdnictva či sloboda médií. Toto sú veci, ktoré možno považujeme za samozrejmé, no neustále ich musíme brániť,“ uviedol vedúci Kancelárie EP na Slovensku Robert Sermek.