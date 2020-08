Deň gazdovských pivníc vo Veľkej Tŕni presunuli do exteriéru

Veľká Tŕňa 1. augusta (TASR) – Víno zo 17 vínnych pivníc z Veľkej Tŕne a Čerhova v okrese Trebišov si môžu vychutnať návštevníci sobotňajšieho festivalového Dňa otvorených gazdovských pivníc vo Veľkej Tŕni v areáli historických tufových pivníc. Prvýkrát za posledných osem rokov je vstup do nich pre verejnosť takmer zakázaný. Dôvodom sú preventívne opatrenia v súvislosti s novým koronavírusom. Pre TASR to povedal organizátor Matúš Vdovjak z OZ Tokajské pivnice.







Podľa jeho slov je sezóna v plnom prúde a návštevníci chodia na Tokaj nielen cez víkend, ale aj počas pracovných dní. „Dnes sú to však profesionálni vinári, ktorí svoje pivnice nemajú bežne prístupné pre turistov. Starajú sa o ne dlhodobo, možno aj šesť generácií,“ povedal s tým, že niektoré vykopali v 15. a 16. storočí. Počas takých festivalov, ktoré organizujú viackrát ročne, ich otvárajú aj pre verejnosť. „Tentoraz sa do pivníc nedá vstúpiť, resp. ak niekto prehovorí vinára, tak ten do nej môže na vlastnú zodpovednosť vziať najviac štyroch ľudí,“ spresnil. Pritom je potrebné dodržiavať opatrenia, ako napríklad nosenie ochranného rúška.



Cieľom podujatia je verejnosti ukázať, že kvalitné vína sa dajú vyrábať aj v domácich podmienkach. „Sú tu aj dvaja – traja vinári, o ktorých sa už na Slovensku vie, a to hlavne v komunite naturálnych remeselných vinárov. Drvivú väčšinu však tvoria 'anonymní vinári',“ povedal Vdovjak. Spresnil, že ich pozná niekoľko ľudí z východu, ktorí sa o nich dozvedeli práve na takomto festivale. Podľa jeho slov si k nim zvykli chodievať cez víkend. „Medzitým si kúpia nejakú fľašu vína na rodinnú oslavu. Je to len taký mikrobiznis,“ doplnil s tým, že väčšina z vinárov má iné zamestnanie a ide skôr o ich záľubu. Sobotňajšie podujatie označil za vhodné pre milovníkov vína, ktorí majú radi vidiecku pohodu.