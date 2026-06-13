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Deň hasičov v Banskej Bystrici priblíži ich prácu a nasadenie v teréne
Organizátori pripomínajú, že pre návštevníkov počas celého dňa pripravujú dynamické hasičské ukážky plné akcie, ktoré priblížia odvahu a nasadenie hasičov.
Autor TASR
Banská Bystrica 13. júna (TASR) - Profesionálni a dobrovoľní hasiči predvedú v sobotu v areáli centra Na Troskách v Banskej Bystrici, ako vyzerá ich deň v praxi. TASR o tom informoval Matúš Kondela z Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Banskej Bystrici s tým, že začiatok je od 9.00 h.
Dodal, že súčasťou Dňa hasičov bude 17. ročník medzinárodnej súťaže profesionálnych a dobrovoľných hasičov TFA (Toughest Firefighter Alive) Slovakia 2026. V disciplínach si hasiči otestujú svoju pripravenosť, výdrž a odhodlanie. Významným momentom podujatia bude podľa HaZZ aj 27. ročník krajskej súťaže vo vyslobodzovaní zranených osôb z havarovaných vozidiel. Súťaž je nielen ukážkou precíznosti a pohotovosti záchranných tímov, ale i dôstojnou spomienkou na hasičov, ktorí položili život pri výkone služby.
Organizátori pripomínajú, že pre návštevníkov počas celého dňa pripravujú dynamické hasičské ukážky plné akcie, ktoré priblížia odvahu a nasadenie hasičov. Záujemcovia si tiež budú môcť pozrieť najnovšiu hasičskú techniku, v programe sú aj súťaže a penová zábava pre deti. Najmenší sa môžu zapojiť aj do súťaže Malý hasič.
Dodal, že súčasťou Dňa hasičov bude 17. ročník medzinárodnej súťaže profesionálnych a dobrovoľných hasičov TFA (Toughest Firefighter Alive) Slovakia 2026. V disciplínach si hasiči otestujú svoju pripravenosť, výdrž a odhodlanie. Významným momentom podujatia bude podľa HaZZ aj 27. ročník krajskej súťaže vo vyslobodzovaní zranených osôb z havarovaných vozidiel. Súťaž je nielen ukážkou precíznosti a pohotovosti záchranných tímov, ale i dôstojnou spomienkou na hasičov, ktorí položili život pri výkone služby.
Organizátori pripomínajú, že pre návštevníkov počas celého dňa pripravujú dynamické hasičské ukážky plné akcie, ktoré priblížia odvahu a nasadenie hasičov. Záujemcovia si tiež budú môcť pozrieť najnovšiu hasičskú techniku, v programe sú aj súťaže a penová zábava pre deti. Najmenší sa môžu zapojiť aj do súťaže Malý hasič.