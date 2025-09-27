< sekcia Regióny
Deň hrania predstaví návštevníkom hračky od praveku po súčasnosť
Deň hrania na hrade v Modrom Kameni sa začína o 10.00 h, podujatie potrvá do neskorého popoludnia.
Autor TASR
Modrý Kameň 27. septembra (TASR) - Na hrade Modrý Kameň sa v sobotu koná v poradí už 16. ročník podujatia Deň hrania. Na návštevníkov budú čakať hračky od praveku až po súčasnosť, zoznámiť sa budú môcť aj s bábkami a bábkovým divadlom. Pripravené budú aj rôzne sprievodné aktivity. TASR o tom informovala kultúrno-propagačná manažérka Slovenského národného múzea - Múzea bábkarských kultúr a hračiek Dáša Ďuríková.
Deň hrania na hrade v Modrom Kameni sa začína o 10.00 h, podujatie potrvá do neskorého popoludnia. „V historických priestoroch kaštieľa budeme vyrábať rakety, zahráme sa a v expozíciách múzea sa návštevníci zoznámia s hračkami od praveku po súčasnosť. Spolu sa prenesieme do sveta rozprávok a spoznáme čaro bábkového divadla. Zoznámime vás s rôznymi typmi bábok a aj vás naučíme, ako sa bábky vodia,“ priblížila Ďuríková.
Okrem spoločných hier, súťaží, kreatívnych dielní a tvorivých aktivít bude na hrade pripravený aj sprievodný program. „V dobovom tábore sa deti aj dospelí zabavia a vyskúšajú si historickú lukostreľbu, šerm a dobové hry,“ uviedla Ďuríková. Súčasťou podujatia bude aj interaktívna výstava Koleso, ktorá návštevníkom umožní zabaviť sa prostredníctvom vystavených hračiek.