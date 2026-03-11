< sekcia Regióny
Deň hvezdárne v Nitre ponúkne sledovanie oblohy i výstavu meteoritov
Deň hvezdárne ponúkne aj pozorovanie Slnka a Mesiaca.
Autor TASR
Nitra 11. marca (TASR) - Pozorovanie oblohy, prednášky o astronómii aj kultúrny program ponúka Deň hvezdárne, ktorý sa v Krajskom osvetovom stredisku (KOS) v Nitre koná 28. marca od 15.00 do 20.00 h. Podujatie sa koná pri príležitosti Medzinárodného dňa hvezdární a planetárií.
Návštevníkov nitrianskej hvezdárne v KOS čakajú rôzne zážitkové aktivity, tvorivé dielne s modelármi i výstava a predaj meteoritov. „Pripravili sme aj súťaž v elektronickom pexese, kreslenie na chodník, hlavolamy, hry, čitateľský kútik, výstavu astrofotografií Tomáša Dobrovodského i ryžovanie zlata,“ informovali organizátori.
Deň hvezdárne ponúkne aj pozorovanie Slnka a Mesiaca. Deťom je určená séria prednášok a rozhovoroch o vesmíre. „Dozvedia sa zaujímavosti o raketách, Slnku, astronómii, čiernej diere i o zvieratách vo vesmíre,“ uviedlo KOS.
